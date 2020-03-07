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تعليم الرياض يعلن بدء الترشيح لبرنامج أرامكو الصيفي طموح 2020

الاخبار المحلية
Time منذ 48 دقيقة
Views 1181
تعليم الرياض يعلن بدء الترشيح لبرنامج أرامكو الصيفي طموح 2020

عبدالرحمن الزهراني (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بدء الترشيح لبرنامج التدريب الصيفي " طموح 2020م" للطلاب الموهوبين الذي يُقام بالشراكة مع شركة أرامكو السعودية.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنَّام أن البرنامج التدريبي يستهدف الطلاب الموهوبين بالصف الثالث المتوسط في المدارس الحكومية والأهلية من ذوي المستوى العلمي العالي في المواد العلمية واللغة الإنجليزية لافتًا إلى البرنامج يسعى إلى تمكين الطلاب من الالتحاق بالجامعات الخارجية .

وبين " الغنَّام " أن من بين شروط القبول في البرنامج اجتياز اختبار ( IELTS) أو ما يعادلها من الاختبارات ( STEP OR SAT )داعيًا المدارس إلى ترشيح الطلاب ممن تنطبق عليهم الشروط من خلال رابط التسجيل هنـــــــــــا  .

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أحدث التعليقات

جابر عثرات الكرام
خافو الله معطيني ارض بالهجرة يبيلها عشرين سنه توصلها كهرباء واللاعبين تجيهم بارد مبرد ولا ويجونهم الى عندهم
ابو محمد
خير ان شاء الله ..
ابو محمد
مانقول للمريض الا الله يشفيك مما فيك ..
ابو محمد
مانقول للمريض الا الله يشفيك مما فيك ..
ابو محمد
ماله له دخل هالكلام كان ايام النيفاوي وصمدو الان الانتماء للكاش ..

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