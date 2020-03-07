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اشتباه «كورونا» يضع لطيفة في العزل الصحي

فن وثقافة
Time منذ 25 دقيقة
Views 1470
اشتباه «كورونا» يضع لطيفة في العزل الصحي

أميرة خالد (صدى):
عانت الفنانة لطيفة، من أعراض تشبه أعراض "كورونا" والتي تسببت في بقائها في المنزل لما يقارب أسبوع؛ حيث قالت أنها أصيبت بنزلة برد بسبب التكييف وذلك أثناء وجودها في الاستديو.

وأوضحت أن ذلك جعلها ترتدي "كمامة" من أجل والدتها التي تقيم معها في المنزل؛ حيث روت قصتها: " أنا حاحكيلكم حاجه صارتلى موش حاسالكم.. أنا صارلي أسبوع حابسه نفسي فى غرفتى ولابسه الماسك بالفلتر اخذت برد بسبب التكييف فى الاستوديو " .

وأضافت: " ولبست كل من فى البيت ماسك عشان أمي.يادوب اشوفها بالنهار واقعد معاها شوية في البلكونة فى الشمس وأدخل ثانى .الحمدالله يارب خفيت وأخذت ادوية وكل ماتتخيلوه من أعشاب " .

وأشارت إلى أنه انتابتها حالة من الخوف الشديدة، أثناء هذه الفترة والتي جعلتها تبتعد تماما عن أصدقائها وزملائها وطلبت من متابعيها عدم الخوف عند تعرضهم لأي من هذه الأعراض رغم شعورها بالخوف في بعض الأوقات بسبب حالتها؛ فيما تحسنت حالتها وشكرت كل من تواصل معها للاطمئنان عليها.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كل يوم نكتشف شي جديد🤔
ابو عمار
الحقيقة ان النظام في الكويت يحتاج الى غربله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قرار جاء متأخر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
والله أني أطلع وأفر واتمشى لاكمام ولاشي الحمد لله مافيني الا العافية بس أنتوا الخوف قطع بطونكم مغير تتنافضون من أدنى هبه هواء😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كلنا نعلم أن الحكومة القطرية خبيثة بس أنت وش دخلك باالموضوع الحين ياعمرو ترى مانسينا يوم تهاجمنا باالكلام

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