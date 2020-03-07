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توجهات تعديل الدستور وقانون الانتخاب الكويتي تثير الجدل

عربية ودولية
Time منذ 47 دقيقة
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توجهات تعديل الدستور وقانون الانتخاب الكويتي تثير الجدل

خالد الظفيري (صدى):
أدت توجهات لتعديل الدستور وقانون الانتخابات في الكويت، إلى إثارة الجدل؛ حيث تباينت ردود الفعل بين منتقد ومحذر من المساس بحقوق وحريات الشعب الكويتي وتقييدها، ومؤيد ولكن اشترط ضمان حقوق المواطنين بالكويت.

وفي السياق نفسه، حذر النائب الكويتي محمد براك المطير، من تعديل الدستور، قائلًا: " أحذر من المساس بالدستور تحت أي ذريعة.. الوضع غير ملائم بتاتا.. وخاصة في هذا الوقت بالذات لخطورة الأوضاع الإقليمية وبوجود القبيضة والمرتزقة والصبيان في أغلب مراكز الدولة.. أحذر السلطة من هذا النهج.. ويجب ألا ينسوا أحداث ما قبل الغزو وما آلت إليه الأمور " .

وأكد النائب الكويتي عبد الكريم الكندري، على ضرورة كشف التعديلات الدستورية للشعب الكويتي وعدم المساس بحقوقهم، فيما كانت قد ذكرت أنباء عن تشكيل الديوان الأميري لثلاث مجموعات تضم شخصيات عامة من السياسيين والخبراء الاقتصاديين والقانونيين لوضع تصورات شاملة بشأن الدستور وقانون الانتخاب والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على أن تقدم هذه المجموعات أوراقها خلال شهر ونصف.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كل يوم نكتشف شي جديد🤔
ابو عمار
الحقيقة ان النظام في الكويت يحتاج الى غربله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قرار جاء متأخر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
والله أني أطلع وأفر واتمشى لاكمام ولاشي الحمد لله مافيني الا العافية بس أنتوا الخوف قطع بطونكم مغير تتنافضون من أدنى هبه هواء😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كلنا نعلم أن الحكومة القطرية خبيثة بس أنت وش دخلك باالموضوع الحين ياعمرو ترى مانسينا يوم تهاجمنا باالكلام

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