عامل مشترك بين دول لم تعلن إصابات بـ " كورونا "

وكالات (صدى):

في الوقت الذي اتسعت فيه دائرة الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، تجد بعض الدول لم تعلن رصد أية حالات حتى الآن.

وتلاحظ أن الدول التي لم تعلن عن أية إصابات بالفيروس القاتل، يجمعها قاسم مشترك هو نظام الحكم السلطوي.

ومنهذه الدول: سوريا (النظام السوري) وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا لم تعلن حتى الآن أيضا عن رصد حالات، ولم تعلن تركيا أيضا عن أية إصابات رغم أنه كانت هناك حالات اشتباه.

وتركيا التي يقصدها الزوار من مناطق مختلفة حول العالم، لم ترصد أيضا إصابات أو وفيات، وقد اتخذت السلطات مؤخرا إجراءات احترازية بعد ظهور المرض في إيران.

سوريا أيضا لم يظهر فيها المرض رغم انتشاره في الدول المجاورة مثل الكويت والسعودية والإمارات والعراق وسلطنة عمان ومصر والأراضي الفلسطينية والسعودية والأردن.

ولم تعلن كوريا الشمالية عن رصد أية إصابات أيضا، لكن هناك شكوكا في ذلك، بسبب انعدام الشفافية في هذه الدولة الشيوعية، وسوء تعامل النظام مع أزمات كبيرة سابقة مثل أزمة المجاعة.

وفي كوبا، لم يعلن عن حالات، وذكرت صحف محلية أن الحزب الشيوعي تحدث عن وجود مراكز متخصصة للكشف عن المرض وأطباء لديهم الخبرة والدراية بالتعامل مع هذه الأمور.