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منذر آل الشيخ: البيعة والسمع والطاعة نعمتان لايعلمهما من تلوث فكره

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
Views 1683
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منذر آل الشيخ: البيعة والسمع والطاعة نعمتان لايعلمهما من تلوث فكره

عادل الحربي (صدى):
اعتبر رجل الأعمال منذر آل الشيخ، أن طاعة ولاة الأمر، والولاء لهم، من نعم الله على الشعب السعودي، التي لا يعلمها أصحاب الفكر التخريبي.

وقال آل الشيخ: " من نعم الله نعمتا البيعة والسمع والطاعة نعمتان لايعلمهما من تلوث بفكر حزبي أو ثوري " .

وتابع:" فعندما نقول كسعوديين عبارة (كلنا سلمان وكلنا محمد) تجد الأعداء مع كل خبر موجه لنا يصدمون بموقف جمعي مبني على تلك القاعدة فالحمدلله من قبل ومن بعد على نعمه " .

وتصدر وسم " كلنا سلمان كلنا محمد " قائمة التريند بموقع " تويتر " ،حاملا تغريدات المواطنين، الذين يؤكدون ولائهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

ويعد ذلك ردًا على أعداء المملكة، ناشري الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، بهدف النيل من قادتها وشعبها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الله يعين ..
ابو عمار
الحذر واجب في هذه الضروف
فوزي
٦ عيال وهو متزوج مريم عمره ٢٠ 🤔
ابو عمار
حسبي الله عليهم
فوزي
😍😍

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