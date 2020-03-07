عمرو أديب: " قطر متقدرش تحكم شارع وعاوزة تسيطر على الكعبة "

القاهرة (صدى):

سخر الإعلامي المصري عمرو أديب، من غضب القطريين من إجراءات المملكة، في التصدي لفيروس كورونا، وقرارها الاحترازي بغلق الكعبة والحرم النبوي.

وقال أديب خلال برنامجه " الحكاية " : " لعن الله السوشيال ميديا، دول عاوزين قطر تحكم الكعبة، ده أنتم متعرفهوش تحكموا شارع، دي الكعبة قد قطر كلها".

وأشار أديب إلى أن الخلاف السياسي بين قطر والدول العربية، لا يجب أن يتحول إلى خلاف ديني.

وتابع: " افتكري يا قطر لما السعودية كانت بتبعت طائرات عشان تنقل الحجاج للمملكة، السعوديين بيقولوا يعني إيه كورونا، سنويا بييجي لها الأمراض العديدة، لأنها بتتعامل مع كل دول العالم في موسم الحج والعمرة، ويجري علاجهم بالمجان في مستشفيات المملكة ".

وأضاف: " ربنا يبارك في الناس اللي أخذت قرار إغلاق الكعبة، لأنه قرار حكيم " .

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد اتجهت لوضع ساترا حول الكعبة المشرفة من المواد المضادة للبكتيريا والفيروسات، لمنع الزوار من ملامسة جدار الكعبة منعا لانتشار فيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن أمرًا ساميًا قد صدر بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.

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