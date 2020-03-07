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المملكة تتخذ 3 إجراءات وقائية جديدة وشرطًا للقدوم من أي دولة ظهر فيها الفيروس

الاخبار المحلية
Time منذ 3 ساعات
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المملكة تتخذ 3 إجراءات وقائية جديدة وشرطًا للقدوم من أي دولة ظهر فيها الفيروس

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأن حكومة المملكة، حددت 3 إجراءات جديدة، في إطار الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفيما يلي القرارات التي أعلنتها الحكومة:

أولاً : قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية في المطارات التالية : مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام. ويكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط. على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورًا.

وبالنسبة لدخول المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القادمين من الدول الثلاث؛ فيبدأ سريان هذا الإجراء في تمام الساعة 11:55 من مساء اليوم السبت 12 رجب 1441هجرية الموافق 7 مارس 2020 ميلادية.

ثانيًا : على جميع من يرغب في القدوم إلى المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد- وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية - أن يقدم شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد. ويسري ذلك على من أقام في تلك الدول خلال الـ 14 يوماً السابقة لدخوله المملكة.

وعلى الناقل الجوي التأكد من سلامة شهادة المخبرية، وأنها حديثة وصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لصعود المسافر إلى الطائرة.

ثالثًا : تقوم سفارات خادم الحرمين الشريفين في الدول المشار إليها في البند السابق، بتحديد مختبرات محددة معتمدة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وقد استثنى المصدر المسؤول في وزارة الداخلية من الإجراءات السابقة؛ الحالات الإنسانية والاجتماعية، بناءً على ما تراه وزارة الداخلية ووزارة الصحة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الله يعين ..
ابو عمار
الحذر واجب في هذه الضروف
فوزي
٦ عيال وهو متزوج مريم عمره ٢٠ 🤔
ابو عمار
حسبي الله عليهم
فوزي
😍😍

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