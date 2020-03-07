calendar

الهريفي: كان يفترض أن يؤدب حمدالله ببدايات الموسم ليكون عبرة لغيره

اخبار رياضية
Time منذ ساعتين
Views 1944
Comment 1
الهريفي: كان يفترض أن يؤدب حمدالله ببدايات الموسم ليكون عبرة لغيره

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب النصر السابق فهد الهريفي، على عقوبة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، بعد تفاقم الأزمة بينه وبين إدارة النادي.

وقال الهريفي: " عقوبة حمدالله قرار إداري نحترمه وعلى العين والراس، لكن توقيت العقاب في فترات الحسم خطأ فادح " .

وتابع: " قد يقول قائل لا يستطيعون معاقبته بدايات الموسم، أقول كل القريبين من أحداث الفريق وأسراره يدركون أن حمدالله لاعب كرر سفراته وعدم انضباطيته وحتى داخل الملعب، مع الجمهور، ومع غير الجمهور كحادثة المطار.

وأضاف: " كان يفترض أن تؤدبه ببدايات الموسم ليكون أولاً عبرة لغيره وليعلم الجميع أن النصر فوق الجميع " .

واستكمل: " أن تبتعد بالعقوبات عن أوقات الحسم، للأسف قلّة الخبرة أدت لاتخاذ قرار غير سليم، في زمن الاحتراف والسبعة أجانب والنجوم وعودة البطولات يجب أن يكون هناك مرونة، ومعرفة تطبيق اللوائح ، بمعنى اخر يا تطبقها وتكون شديد من البداية ، يا انك تمشيها في أوقات الحسم " .

واختتم الهريفي قائلا : " يجب أن نعلم، زمن إن اللاعب في حاجة النادي أنتهت، نحن في زمن النادي في حاجة اللاعب " .

اقرأ أيضًا:

حسم 50% من راتب حمدالله بعد تفاقم الأزمة

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
يجب معاقبة المديره على جريمتها
ابو عمار
تصرف احمق ويجب معاقبة المديره .... كان بأمكان المديره استدعاء ولي امر الطالبه ان كان ما قامت به ممنوع ولكن معاقبتها برش الماده عليها ثم تركها بدون اسعافها هذا عمل اجرامي يجب معاقبة المديره
ابو عمار
ههههههههههههههههههه .... كفو
ابو عمار
ضرب الاعناق هو العقاب العادل لهؤلاء المجرمون
ابو عمار
هذا ليس بمستغرب على الشعب السعودي .... جزاهم الله خير

أخر الأخبار

أمريكا تبدأ تجربة لقاحات لمواجهة كورونا
أمريكا تبدأ تجربة لقاحات لمواجهة كورونا
Time منذ 12 دقيقة Views 1180
عمرو أديب: " قطر متقدرش تحكم شارع وعاوزة تسيطر على الكعبة "
عمرو أديب: " قطر متقدرش تحكم شارع وعاوزة تسيطر على الكعبة "
Time منذ 46 دقيقة Views 1470
صيدليات تستغل الوضع الحالي لـ " كورونا " وترفع أسعار الكمامات
صيدليات تستغل الوضع الحالي لـ " كورونا " وترفع أسعار الكمامات
Time منذ ساعة Views 1573
وضع 41 جنديًا مصريًا في الحجر الصحي تحوطًا من كورونا
وضع 41 جنديًا مصريًا في الحجر الصحي تحوطًا من كورونا
Time منذ ساعة Views 1497
المملكة تتخذ 3 إجراءات وقائية جديدة وشرطًا للقدوم من أي دولة ظهر فيها الفيروس
المملكة تتخذ 3 إجراءات وقائية جديدة وشرطًا للقدوم من أي دولة ظهر فيها الفيروس
Time منذ ساعة Views 1746
ضيفا صدى يعلقان على موقف حمد الله مع النصر
ضيفا صدى يعلقان على موقف حمد الله مع النصر
Time منذ ساعتين Views 840
⁧‫وليد الفراج ⁩: بعثة ⁧‫النصر⁩ تصل للمجمعة دون اللاعب حمدالله
⁧‫وليد الفراج ⁩: بعثة ⁧‫النصر⁩ تصل للمجمعة دون اللاعب حمدالله
Time منذ ساعتين Views 799
عبدالكريم الحمد : ودي ان أذكر عدنان جستنيه كيف احتفى به الجمهور الهلالي
عبدالكريم الحمد : ودي ان أذكر عدنان جستنيه كيف احتفى به الجمهور الهلالي
Time منذ ساعتين Views 231
الهريفي: كان يفترض أن يؤدب حمدالله ببدايات الموسم ليكون عبرة لغيره
الهريفي: كان يفترض أن يؤدب حمدالله ببدايات الموسم ليكون عبرة لغيره
Time منذ ساعتين Views 1944
بالصور..ريا أبي راشد بإطلالة محتشمة وسط صحراء العلا
بالصور..ريا أبي راشد بإطلالة محتشمة وسط صحراء العلا
Time منذ ساعتين Views 419