الهريفي: كان يفترض أن يؤدب حمدالله ببدايات الموسم ليكون عبرة لغيره

ماجد محمد (صدى):

علق لاعب النصر السابق فهد الهريفي، على عقوبة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، بعد تفاقم الأزمة بينه وبين إدارة النادي.

وقال الهريفي: " عقوبة حمدالله قرار إداري نحترمه وعلى العين والراس، لكن توقيت العقاب في فترات الحسم خطأ فادح " .

وتابع: " قد يقول قائل لا يستطيعون معاقبته بدايات الموسم، أقول كل القريبين من أحداث الفريق وأسراره يدركون أن حمدالله لاعب كرر سفراته وعدم انضباطيته وحتى داخل الملعب، مع الجمهور، ومع غير الجمهور كحادثة المطار.

وأضاف: " كان يفترض أن تؤدبه ببدايات الموسم ليكون أولاً عبرة لغيره وليعلم الجميع أن النصر فوق الجميع " .

واستكمل: " أن تبتعد بالعقوبات عن أوقات الحسم، للأسف قلّة الخبرة أدت لاتخاذ قرار غير سليم، في زمن الاحتراف والسبعة أجانب والنجوم وعودة البطولات يجب أن يكون هناك مرونة، ومعرفة تطبيق اللوائح ، بمعنى اخر يا تطبقها وتكون شديد من البداية ، يا انك تمشيها في أوقات الحسم " .

واختتم الهريفي قائلا : " يجب أن نعلم، زمن إن اللاعب في حاجة النادي أنتهت، نحن في زمن النادي في حاجة اللاعب " .

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