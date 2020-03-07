عدنان جستنية يستشهد بخطاب للنصر يصف فيه المريسل بـ " المدلس والكذاب "

ماجد محمد (صدى):

نشر الناقد الرياضي، عدنان جستنية، بيانًا قال إنه لنادي النصر يصف فيه الإعلامي عبدالعزيز المريسل بـ " الكذب والتدليس " .

وببحث " صدى " ، اتضح لها أن البيان انتشر منذ أكثر من سبع سنوات، لجريدة كان يعمل بها " المريسل " ، وقد جاء فيه : " عبدالعزيز المريسل استمر دأب واستمر على قلب الحقائق وتزوير الوقائع، وضرب رجال النصر إعلاميًا ودون دليل أو إثبات " .

وعلق جستنيه على البيان قائلًا : " ماصحة هذا البيان ؟ إعمل نفسك ميت لمدة أسبوع كامل " .

وكان المريسل، قد رصد بعض أراء جستنيه عبر ثريد خاص بحسابه على " تويتر " ، فيما شهدت الأسابيع الماضية خلافًا حادًا بين الثنائي.

وبدأ الخلاف حينما نشر جستنيه ، مقطع مصور في أثناء مداخلة تلفزيونية مع عبد العزيز المريسل، يقول الأخير بأنه اطمأن على حارس الأهلي محمد العويس عن طريق والدته.

وأكد جستنيه أن والدة الحارس الأهلاوي متوفاة، إذ علق: " حتى الميتين لم يسلموا من كذبه، ولا أتشرف بمواجهة واحد كذاب مثل المريسل " .

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