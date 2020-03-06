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صدور أمر سامٍ بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين من فجر اليوم السبت

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
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صدور أمر سامٍ بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين من فجر اليوم السبت

مكة المكرمة (صدى):
أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن صدور الأمر السامي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.

وأكد معاليه ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه، لافتاً الانتباه إلى حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

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أحدث التعليقات

محمد ياسين
كل الشكر لي إدارة المرور
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
قلناها من اول لحقين البصمه عطوعم كلوركس. ( دواءغسيل) على قوله الشيبان
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
موفقه🙂
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
من قاله
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مو انتي اكيد تلطخين راسش😡

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