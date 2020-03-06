شاهد.. الصندوق الأسود لتمرد حمد الله على أنديته مع الفرق التى مثلها

ماجد محمد (صدى):

خلق المهاجم المغربي، عبد الرزاق حمد الله، أزمة في علاقته مع نادي النصر عندما رفض مرافقة بعثة الفريق المغادرة إلى المجمعة، لملاقاة الفيصلي غدًا، ضمن الجولة الـ21 من دوري المحترفين السعودي.

وأعاد افتعال اللاعب لقضيته مع النصر لأذهان المتابعين إلى حين كان يمثل الريان القطري، حيث دفعت تصرفاته النادي القطري فيما بعد إلى فسخ عقده الإحترافي معه، الأمر الذى يشير إلى أن النجم المغربي يعيد السيناريو نفسه مع النصر.

وأظهرت لقطة من برنامج الدوري والكأس القطرية اللاعب وهو يغادر معسكر الفريق قبل لقاء مهم أمام الهلال مشيًا على الأقدام.

وبخلاف واقعة الريان القطرى، فقد مارس اللاعب نفس الأسلوب مع نادي نادي قوانغتشو الصيني، حيث ترك أيضا فريقه وغادر الملعب في إحدى المباريات الودية بسبب غضبه لأنه لم يلعب الفاول في المباراة.

يذكر أن اللاعب انضم إلى النصر في صيف 2018 قادماً من الريان القطري.