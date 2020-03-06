فلادان: سعيد بالفوز على الفيحاء وسنعمل أكثر فى الأيام القادمة

طلال الغامدي (صدى):

علق مدرب الأهلي، فلادان ميلويفيتش، على المباراة التى جمعت بين فريقه مع فريق الفيحاء مساء اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده عقب المباراة : خضنا مباراة مهمة وشعر اللاعبين بأهمية اللقاء وسعيد جداً بأداء اللاعبين وسعيد بالفوز وابارك لجماهير الأهلي الانتصار والثلاثة نقاط.

وتابع :وصلنا لباب الخصم في مرات عديدة بالرغم من أن المنافس كان متكتل دفاعياً وسعيد جداً من اللاعبين الذين طبقوا التمارين والتكتيك بشكل جيد.

ونوه بأن الفريق مازال يحتاج لعمل بشكل أكبر من الناحية البدنية، مؤكدًا أن الأيام المقبلة سيكون فيها الكثير من العمل.

وأكد أن لديه لاعبين على مستوى جيد ولديهم خبرة، موجهًا الشكرللجمهور الذى على دعم وساند الفريق طوال المباراة .يذكر أن الأهلي تغلب على الفيحاء بهدف دون رد.