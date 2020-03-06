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وزارة الرياضة تعلق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية اعتبارا من غد

اخبار رياضية
Time منذ 3 ساعات
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وزارة الرياضة تعلق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية اعتبارا من غد

محمد السعران (صدى):
تأكيدا لما نشرته " صدى " اليوم عن توجه لإقامة الجولة القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون جمهور.

أصدرت وزارة الرياضة بيانا تعلن فيه عن تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية اعتبارا من غد.

تابعت وزارة الرياضة باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد ( 19 - COVID) في أغلب دول العالم، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة - حفظها الله - على كافة الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وبناءً على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لهذا الفيروس، وانطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصاً في الأماكن التي تشهد تجمعاً كثيفاً للحشود البشرية، فقد تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت 1441/7/12هـ الموافق 2020/3/7م، وحتى إشعار آخر، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة.

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أحدث التعليقات

محمد ياسين
كل الشكر لي إدارة المرور
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
قلناها من اول لحقين البصمه عطوعم كلوركس. ( دواءغسيل) على قوله الشيبان
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
موفقه🙂
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
من قاله
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مو انتي اكيد تلطخين راسش😡

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