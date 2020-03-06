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عبدالخالق الفيفي متغيب عن أسرته منذ 6 أيام

الاخبار المحلية
Time منذ 6 دقائق
Views 1152
عبدالخالق الفيفي متغيب عن أسرته منذ 6 أيام

جازان (صدى):
تغيب عبدالخالق حسن أحمد سلمان المشنوي الفيفي عن منزل أسرته في فيفاء منذ يوم الأحد الماضي.

وتبين أن عبدالخالق حسن أحمد طالب في الصف الأول المتوسط، حيث ناشد والده كل من يعرف عنه شي التواصل مع شرطة فيفاء أو على الأرقام التالية: 0551737179 - 0552529362

وقال والد عبدالخالق أنه ابنه يدرس في الصف الأول متوسط بمدرسة نيد أبار بفيفاء وهو من الطلاب المتميزين بالمدرسة ومن طلاب حلقات تحفيظ القرآن، ولم يسبق أن لوحظ عليه أي سلوك غير طبيعي، وكذلك لم يسبق له مغادرة المنزل دون إبلاغ أسرته.

وتواصل الجهات الأمنية بمحافظة فيفاء شرق منطقة جازان، تكثيف جهودها لليوم الخامس لكشف غموض اختفاء شاب في العقد الثاني من عمره، في ظروف غامضة عن أسرته منذ الأحد الماضي.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
وعوووووه
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله لايبلانا

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