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سيدة تتهم قائدة مدرسة بالخرج بتعذيب نجلتها بمادة أفقدتها الوعي

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
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سيدة تتهم قائدة مدرسة بالخرج بتعذيب نجلتها بمادة أفقدتها الوعي

خاص (صدى):
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مناشدة لسيدة في الخرج تطالب وزارة التعليم بالتحقيق فيما تعرضت له نجلتها من تعذيب على يد قائدة مدرستها.

وبحسب رواية السيدة فقد تعرض ابنتها للغيبوبة بسبب قيام قائدة مدرسة برش مادة كيميائية على جسدها كعقاب لها.

وتم تداول الواقعة الخاصة بالفتاة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت هاشتاق بعنوان (مديره تتسبب بقتل طالبه)، حيث ذُكر أن الفتاة هي طالبة في الصف الثاني المتوسط وعندما وجدت قائدة المدرسة أنها صابغة شعرها قامت برشه ببخاخ كيميائي بحجة إزالته، مما تسبب لها بحكة، ورفضت أن تغسل شعرها فأدى ذلك إلى إغمائها وتركها لنهاية الدوام دون إسعافها أو الاتصال على ولي أمرها.

ومن جهتها، فلم تصدر وزارة التعليم أى بيان بشأن ملابسات الواقعة ومدى صحتها.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
وعوووووه
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله لايبلانا

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