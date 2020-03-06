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الإطاحة بـ 4 وافدين ارتكبوا جرائم سرقة ونشل بالدمام

حوادث
Time منذ ساعة
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الإطاحة بـ 4 وافدين ارتكبوا جرائم سرقة ونشل بالدمام

الدمام (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( أربعة من الوافدين )، أعمارهم تتراوح ما بين العقد الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بنشل الحقائب وسرقة الأموال والمقتنيات من المارة بالأسواق والطرق العامة بمدينة الدمام؛ وقد أقروا بارتكاب ما يربو على 96 حادثة نشل، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
وعوووووه
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله لايبلانا

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