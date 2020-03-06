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الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تضرب معظم المناطق وشبه انعدام في الرؤية

الاخبار المحلية
Time منذ 23 دقيقة
Views 1365
الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تضرب معظم المناطق وشبه انعدام في الرؤية

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار؛ التي تحد من مدي الرؤية الأفقية على معظم أنحاء المملكة، يوم غد السبت.

وأوضحت الهيئة أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية سوف يستمر على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، كذلك القصيم، الرياض، حائل، تمتد إلى الأجزاء الشمالية الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

وأشارت الهيئة إلى أنه بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 18-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج ما بين متر إلى مترين .

وعلى الخليج العربي، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية، بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج ما بين متر إلى مترين.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
وعوووووه
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله لايبلانا

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