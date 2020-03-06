ابن زنان لـ " حمدالله " : يصعب على أي شخص تجاوز قيم النصر

ماجد محمد (صدى):

علّق عبدالله بن زنان، المتحدث الإعلامي لنادي النصر السابق، على الأزمة المتفاقمة مؤخراً بين إدارة النادي والنجم عبدالرازق حمدالله.

وقال " بن زنان " ، إن الجماهير متعلقة بشدة باللاعب عبدالرزاق حمدالله، مشيراً إلى أن الجميع يقدروا تضحياته من أجل النصر.

وأكد، على أن النصر يعد كيانًا مبني على مباديء وقيم يصعب على أي شخص تجاوزها.

وكان حمد الله قد قام بإلغاء متابعته لرئيس النادي الدكتور صفوان السويكت وحساب نادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " ، كما قرر إغلاق جميع جوالاته لمنع وصول الإدارة إليه، ورفض التوجه مع زملائه لمواجهة الفيصلي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويواجه النصر نظيره الفيصلي، غداً السبت، في إطار منافسات الجولة الـ21، بدوري كأس الأمير محمد بن سليمان.

الجدير بالذكر أن حمدالله يلعب في صفوف النصر منذ 23 أغسطس 2018، وحقق مع النصر لقب بطولة الدوري في الموسم الماضي.