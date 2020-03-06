حمدالله يرفض مواجهة الفيصلي ويلغي متابعة " النصر "

نواف السالم (صدى):

تفاقمت أزمة اللاعب عبدالرزاق حمدالله نجم فريق النصر، مع إدارة ناديه، بعدما قرر إغلاق جميع جوالاته لمنع وصول الإدارة إليه، ورفض التوجه مع زملائه لمواجهة الفيصلي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وقرر حمدالله إغلاق جميع جوالاته رداً على خصم الإدارة 15% من راتبه، بسبب غيابه عن التدريبات الجماعية.

وترفض الإدارة الرضوخ لإصرار اللاعب على رفع العقاب عنه، وتصر على معاقبته بخصم 15% من راتبه.

كما قام حمد الله بإلغاء متابعته لرئيس النادي الدكتور صفوان السويكت وحساب نادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " .

ويواجه النصر نظيره الفيصلي، غداً السبت، في إطار منافسات الجولة الـ21، بدوري كأس الأمير محمد بن سليمان.

الجدير بالذكر أن حمدالله يلعب في صفوف النصر منذ 23 أغسطس 2018، وحقق مع النصر لقب بطولة الدوري في الموسم الماضي.