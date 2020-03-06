تفاصيل جريمة قتل الكويتي الحميدي الرشيدي يكشفها المتهمان

خالد الظفيري (صدى):

أحالت السلطات المختصة في الكويت، المتهمان بقتل الحميدي الرشيدي (69 عامًا) إلى السجن المركزي لمدة 21 يومًا على ذمة القضية، إذ اعترف المتهمان بارتكابهما الجريمة، وتم توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لهما.

وأوضح المتهمان في إعترافاتهما، أنهما اعتقدا أن المجني عليه بحوزته مبلغ مالي كبير، فعمدا إلى ضربه 3 ضربات باستخدام مطرقة أسقطته قتيلا، ومن ثم قاما بحمله داخل سيارته إلى منطقة في بر ارحية، وحملا الجثة على مسافة من المركبة وحرقاها بواسطة " جركن " به وقود، أخذاه من داخل مخيم المجني عليه.

يذكر أن الشرطة كانت قد ضبطت المتهمين في " سكراب " ، وعثر بحوزتهما على بطاقة المواطن البنكية وهاتفه النقال، وأقرا بأنهما تقاسما مبلغ 120 دينارا (ما يقارب 400 دولار) كانت بحوزة المجني عليه، وقد أوضحت تحقيقات الشرطة، أنهما كانا يخططا للهرب خارج البلاد، قبل القبض عليهما.