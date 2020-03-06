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لحظة وفاة عامل بناء
فيديوهات متنوعة
منذ 25 دقيقة
403
1
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أحدث التعليقات
ابو محمد
سبحان الله الدايم .. والفاني خلقه ...
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. حطوا المجرمه مع زوجها المجرم في وادي النطرون حتى يسوسون ... اخزاهما الله ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. علامها طشت كفراتها وعفشها وهي باالهوا .... .. ياليت المحقق العريف ركن حنس بوند يخبرنا ويش الماضوع ...
رائد
كلام غير منطقي و عقلاني هذا المرض ينتشر في أي مكان و كان بدايتها بالصين و أن انتشار المرض بإيران هو بسبب ضعف وزارة الصحة و فشل الطاقم الطبي اتمنى من الناس تتابع اخبار rt العربية لأنهم تكلمواْ عنها كثير
ابو محمد
اعقب ياالمجرم .. .. والبهيم راع الدباب ليش واقف يتفرج ، ليش مافزع ...؟؟ .. خيبكم الله ياقليلين الفزعة والنخوه ..
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