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عدنان جستنية يستشهد بخطاب للنصر يصف فيه المريسل بـ " المدلس والكذاب "

اخبار رياضية
Time منذ 19 دقيقة
Views 1297
عدنان جستنية يستشهد بخطاب للنصر يصف فيه المريسل بـ " المدلس والكذاب "

ماجد محمد (صدى):
نشر الناقد الرياضي، عدنان جستنية، بيانًا قال إنه لنادي النصر يصف فيه الإعلامي عبدالعزيز المريسل بـ " الكذب والتدليس " .

وببحث " صدى " ، اتضح لها أن البيان انتشر منذ أكثر من سبع سنوات، لجريدة كان يعمل بها " المريسل " ، وقد جاء فيه : " عبدالعزيز المريسل استمر دأب واستمر على قلب الحقائق وتزوير الوقائع، وضرب رجال النصر إعلاميًا ودون دليل أو إثبات " .

وعلق جستنيه على البيان قائلًا : " ماصحة هذا البيان ؟ إعمل نفسك ميت لمدة أسبوع كامل " .

وكان المريسل، قد رصد بعض أراء جستنيه عبر ثريد خاص بحسابه على " تويتر " ، فيما شهدت الأسابيع الماضية خلافًا حادًا بين الثنائي.

وبدأ الخلاف حينما نشر جستنيه ، مقطع مصور في أثناء مداخلة تلفزيونية مع عبد العزيز المريسل، يقول الأخير بأنه اطمأن على حارس الأهلي محمد العويس عن طريق والدته.

وأكد جستنيه أن والدة الحارس الأهلاوي متوفاة، إذ علق: " حتى الميتين لم يسلموا من كذبه، ولا أتشرف بمواجهة واحد كذاب مثل المريسل " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
سبحان الله الدايم .. والفاني خلقه ...
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. حطوا المجرمه مع زوجها المجرم في وادي النطرون حتى يسوسون ... اخزاهما الله ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. علامها طشت كفراتها وعفشها وهي باالهوا .... .. ياليت المحقق العريف ركن حنس بوند يخبرنا ويش الماضوع ...
رائد
كلام غير منطقي و عقلاني هذا المرض ينتشر في أي مكان و كان بدايتها بالصين و أن انتشار المرض بإيران هو بسبب ضعف وزارة الصحة و فشل الطاقم الطبي اتمنى من الناس تتابع اخبار rt العربية لأنهم تكلمواْ عنها كثير
ابو محمد
اعقب ياالمجرم .. .. والبهيم راع الدباب ليش واقف يتفرج ، ليش مافزع ...؟؟ .. خيبكم الله ياقليلين الفزعة والنخوه ..

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