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الجماهير تستشيط غضبا من معلقي بي إن: " أوقفوا المهزلة " 

اخبار رياضية
Time منذ 38 دقيقة
Views 1392
الجماهير تستشيط غضبا من معلقي بي إن: " أوقفوا المهزلة " 

وكالات (صدى):
استشاطت الجماهير الكروية غضبا من معلقي بي إن في دوري أبطال أوروبا المقبلة، لافتين إلي أنهم لا يحترمون المشاهدين الذين يدفعون مبالغ مالية لمتابعة المواجهات القارية.

وأطلق رواد " تويتر " ، هاشتاقًا يحمل اسم أوقفوا مهزلة معلقي بي إن للتعبير عن غضبهم من اختيارات المعلقين في المباريات المقبلة.

ورأى مغرد: " جواد بده معلق إياب باريس ودورتموند !! يوسف سيف معلق إياب الليفر وأتليتكو !!، علي محمد معلق إياب مدريد والسيتي !!!.. مباريات من العيار الثقيل أفسدها توزيعكم للمعلقين.. غير يعقل بأن يغصب المشاهد في قمة على متابعة يوسف سيف أو علي محمد " .

وقال ياسر: " جواد بده معلق إياب باريس ودورتموند.. يوسف سيف معلق إياب الليفر وأتليتكو.. علي محمد معلق إياب مدريد والسيتي، مباريات عظيمة وقوية وبالأخير معلقين مثل ذولا!!!.. احترموا المشاهدين لأنه دافعين فلوس عشان يتابعون " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
سبحان الله الدايم .. والفاني خلقه ...
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. حطوا المجرمه مع زوجها المجرم في وادي النطرون حتى يسوسون ... اخزاهما الله ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. علامها طشت كفراتها وعفشها وهي باالهوا .... .. ياليت المحقق العريف ركن حنس بوند يخبرنا ويش الماضوع ...
رائد
كلام غير منطقي و عقلاني هذا المرض ينتشر في أي مكان و كان بدايتها بالصين و أن انتشار المرض بإيران هو بسبب ضعف وزارة الصحة و فشل الطاقم الطبي اتمنى من الناس تتابع اخبار rt العربية لأنهم تكلمواْ عنها كثير
ابو محمد
اعقب ياالمجرم .. .. والبهيم راع الدباب ليش واقف يتفرج ، ليش مافزع ...؟؟ .. خيبكم الله ياقليلين الفزعة والنخوه ..

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