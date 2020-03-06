الجماهير تستشيط غضبا من معلقي بي إن: " أوقفوا المهزلة " 

وكالات (صدى):

استشاطت الجماهير الكروية غضبا من معلقي بي إن في دوري أبطال أوروبا المقبلة، لافتين إلي أنهم لا يحترمون المشاهدين الذين يدفعون مبالغ مالية لمتابعة المواجهات القارية.

وأطلق رواد " تويتر " ، هاشتاقًا يحمل اسم أوقفوا مهزلة معلقي بي إن للتعبير عن غضبهم من اختيارات المعلقين في المباريات المقبلة.

ورأى مغرد: " جواد بده معلق إياب باريس ودورتموند !! يوسف سيف معلق إياب الليفر وأتليتكو !!، علي محمد معلق إياب مدريد والسيتي !!!.. مباريات من العيار الثقيل أفسدها توزيعكم للمعلقين.. غير يعقل بأن يغصب المشاهد في قمة على متابعة يوسف سيف أو علي محمد " .

وقال ياسر: " جواد بده معلق إياب باريس ودورتموند.. يوسف سيف معلق إياب الليفر وأتليتكو.. علي محمد معلق إياب مدريد والسيتي، مباريات عظيمة وقوية وبالأخير معلقين مثل ذولا!!!.. احترموا المشاهدين لأنه دافعين فلوس عشان يتابعون " .