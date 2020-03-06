بالصور.. الأمير فيصل بن بندر يتفقد محافظة وادي الدواسر

وادي الدواسر (صدى):

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس, بزيارة تفقدية إلى محافظة وادي الدواسر ضمن برنامج زيارات سموه لمحافظات المنطقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله لمبنى المحافظة, محافظ وادي الدواسر المكلف فهد المسعود ومسؤولي المحافظة.

والتقى ال أمير فيصل بن بندر فور وصوله أصحاب الفضيلة القضاة ورؤساء المحاكم ورؤساء المراكز بالمحافظة ومسؤولي القطاعات الأمنية بالمحافظة ومديري الدوائر الحكومية الذين رحبوا بزيارة سموه الميمونة.

بعد ذلك رأس سموه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة, بحضور معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ومديري العموم على مستوى منطقة الرياض من البلديات والتعليم والصحة والإسكان والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والبيئة والزراعة وهيئة المدن الصناعية ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال المعد مسبقًا الذي تضمن احتياجات المحافظة بالأولوية، وأكثر العوائق التي تواجهها، حيث استمع سموه من أعضاء المجالس المرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة، واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة، كما دشن سموه عدد من المشروعات التنموية وشملت مشروعات للشركة السعودية للكهرباء.

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب الاجتماع عن سعادته بالتواجد في محافظة وادي الدواسر, عادًّا المحافظة درعًا من دروع المملكة ، بأهميتها الكبيرة ودورها الكبير في التنمية وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار والتوجه السليم, مؤكداً توجيهات القيادة الحكيمة, متطلعاً إلى أن يكون الجميع قادرين على تحقيق أفضل السبل لهذه المحافظة وأبنائها.

وقال سموه : " من سنتين كنت هنا ، الوضع مطمئن ، هناك أشياء نفذت من السابق ، ومشاريع انتهت ، وأخرى تحت التنفيذ ، وأخرى متأخرة ومتعثرة ، وأوصينا بالعلاج الناجح لهذه النواحي، وطلبنا تقارير سترد وسنلتقي معهم للحفاظ على هذه الأمور " .

وأضاف سموه " الاحتياج موجود ، والحاجة لها موجودة ، والمحافظة تطلب هذه الأمور ، ولا يمكن أن نخفيها لابد أن نقول الحق ، الكهرباء مكتملة ، والمياه لابد أن ننظر لها بشكل جدي وسريع وإن شاء الله ستنتهي في القريب العاجل".

وتضمنت زيارة سمو أمير منطقة الرياض افتتاح فرع غرفة الرياض بالمحافظة وافتتاح فندق يخدم المحافظة, كما قام سموه بجولة على مقومات المحافظة السياحية والتنموية.

رافق سموه خلال الزيارة مستشار سمو أمير منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، والمشرف العام على إدارة المراسم فيصل بن سعد السديري، ومدير الشؤون الخاصة لسمو أمير منطقة الرياض محمد بن معيض القحطاني ، والأمين العام لمجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان.