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المملكة تدين بشدة التفجير الإرهابي قرب السفارة الأمريكية في تونس

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
Views 1342
المملكة تدين بشدة التفجير الإرهابي قرب السفارة الأمريكية في تونس

الرياض (صدى):
بعدما نشرت " صدى " مقطع فيديو عن المحاولة الانتحارية لاستهداف السفارة الأمريكية بتونس، أصدرت المملكة بيانًا لإدانة هذا التفجير.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، والذي تسبب بمقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة العربية السعودية الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب، مؤكدةً وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها.

وقدمت العزاء والمواساة، لذوي الضحية، وللحكومة والشعب التونسي الشقيق، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
سبحان الله الدايم .. والفاني خلقه ...
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. حطوا المجرمه مع زوجها المجرم في وادي النطرون حتى يسوسون ... اخزاهما الله ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. علامها طشت كفراتها وعفشها وهي باالهوا .... .. ياليت المحقق العريف ركن حنس بوند يخبرنا ويش الماضوع ...
رائد
كلام غير منطقي و عقلاني هذا المرض ينتشر في أي مكان و كان بدايتها بالصين و أن انتشار المرض بإيران هو بسبب ضعف وزارة الصحة و فشل الطاقم الطبي اتمنى من الناس تتابع اخبار rt العربية لأنهم تكلمواْ عنها كثير
ابو محمد
اعقب ياالمجرم .. .. والبهيم راع الدباب ليش واقف يتفرج ، ليش مافزع ...؟؟ .. خيبكم الله ياقليلين الفزعة والنخوه ..

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