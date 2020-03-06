calendar

مشاركة هازارد في أمم أوروبا تنتظر شفائه

اخبار رياضية
Time منذ ساعة
Views 1439
مشاركة هازارد في أمم أوروبا تنتظر شفائه

وكالات (صدى):
كشف فريق ريال مدريد الإسباني أن نجمه البلجيكي إيدين هازارد خضع لعملية جراحية ناجحة بكاحله الأيمن في الولايات المتحدة.

وقال متصدر الدرجة الأولى في الدوري الإسباني لكرة القدم إن إيدين هازارد خضع للعملية الجراحية في قدمه اليمنى المكسورة يوم الخميس، مشيرا إلى أن العملية الجراحية أجريت في إحدى عيادات دالاس بولاية تكساس الأميركية.

وأضاف ريال مدريد في بيان «خضع هازارد بنجاح لعملية جراحية الخميس الماضي، في دالاس بسبب كسر في كاحل قدمه اليمني، تمت العملية بإشراف الجهاز الطبي في ريال مدريد».

وأشار إلى أن اللاعب سيظل تحت المراقبة إلى أن يصبح قادرا على بدء عملية إعادة تأهيله، بعد أن تعرض للإصابة في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني في 23 فبراير الماضي، خلال المباراة التي خسرها الفريق الملكي أمام مضيفه ليفانتي بهدف يتيم.

وتطرح الإصابة الجديدة علامات استفهام حول قدرة هازارد على العودة في الوقت المناسب ليشارك منتخب بلاده بلجيكا في بطولة كأس أوروبا 2020 المقررة بين 12 يونيو و12 يوليو، في حال لم يتم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في بعض أنحاء أوروبا.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
سبحان الله الدايم .. والفاني خلقه ...
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. حطوا المجرمه مع زوجها المجرم في وادي النطرون حتى يسوسون ... اخزاهما الله ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. علامها طشت كفراتها وعفشها وهي باالهوا .... .. ياليت المحقق العريف ركن حنس بوند يخبرنا ويش الماضوع ...
رائد
كلام غير منطقي و عقلاني هذا المرض ينتشر في أي مكان و كان بدايتها بالصين و أن انتشار المرض بإيران هو بسبب ضعف وزارة الصحة و فشل الطاقم الطبي اتمنى من الناس تتابع اخبار rt العربية لأنهم تكلمواْ عنها كثير
ابو محمد
اعقب ياالمجرم .. .. والبهيم راع الدباب ليش واقف يتفرج ، ليش مافزع ...؟؟ .. خيبكم الله ياقليلين الفزعة والنخوه ..

أخر الأخبار

صحة الرياض توضح حقيقة اكتشاف حالة مصابة بكورونا في مستشفى بالخرج (فيديو)
صحة الرياض توضح حقيقة اكتشاف حالة مصابة بكورونا في مستشفى بالخرج (فيديو)
Time منذ 3 دقائق Views 1077
عدنان جستنية يستشهد بخطاب للنصر يصف فيه المريسل بـ " المدلس والكذاب "
عدنان جستنية يستشهد بخطاب للنصر يصف فيه المريسل بـ " المدلس والكذاب "
Time منذ 18 دقيقة Views 1278
مدرب هولندي: البلدان العربية اكسبتني الخبرة وتجربتي أمام الهلال لن أنساها
مدرب هولندي: البلدان العربية اكسبتني الخبرة وتجربتي أمام الهلال لن أنساها
Time منذ 19 دقيقة Views 1249
لحظة وفاة عامل بناء
لحظة وفاة عامل بناء
Time منذ 23 دقيقة Views 384
أم تقتل طفلتها خنقا وترميها في القمامة 
أم تقتل طفلتها خنقا وترميها في القمامة 
Time منذ 25 دقيقة Views 132
لحظات مرعبة بعد هبوط طائرة
لحظات مرعبة بعد هبوط طائرة
Time منذ 25 دقيقة Views 392
رجل يسرق سيدة عند باب منزلها
رجل يسرق سيدة عند باب منزلها
Time منذ 26 دقيقة Views 363
بالفيديو.. فيفي عبده تحتفل مع صلاح عبدالله بوصلة من الرقص
بالفيديو.. فيفي عبده تحتفل مع صلاح عبدالله بوصلة من الرقص
Time منذ 28 دقيقة Views 1197
الكويت: لم نُسجل حالات إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
الكويت: لم نُسجل حالات إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
Time منذ 31 دقيقة Views 1238
التعادل يحسم لقاء الرائد والفتح
التعادل يحسم لقاء الرائد والفتح
Time منذ 32 دقيقة Views 1289