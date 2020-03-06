مشاركة هازارد في أمم أوروبا تنتظر شفائه

وكالات (صدى):

كشف فريق ريال مدريد الإسباني أن نجمه البلجيكي إيدين هازارد خضع لعملية جراحية ناجحة بكاحله الأيمن في الولايات المتحدة.

وقال متصدر الدرجة الأولى في الدوري الإسباني لكرة القدم إن إيدين هازارد خضع للعملية الجراحية في قدمه اليمنى المكسورة يوم الخميس، مشيرا إلى أن العملية الجراحية أجريت في إحدى عيادات دالاس بولاية تكساس الأميركية.

وأضاف ريال مدريد في بيان «خضع هازارد بنجاح لعملية جراحية الخميس الماضي، في دالاس بسبب كسر في كاحل قدمه اليمني، تمت العملية بإشراف الجهاز الطبي في ريال مدريد».

وأشار إلى أن اللاعب سيظل تحت المراقبة إلى أن يصبح قادرا على بدء عملية إعادة تأهيله، بعد أن تعرض للإصابة في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني في 23 فبراير الماضي، خلال المباراة التي خسرها الفريق الملكي أمام مضيفه ليفانتي بهدف يتيم.

وتطرح الإصابة الجديدة علامات استفهام حول قدرة هازارد على العودة في الوقت المناسب ليشارك منتخب بلاده بلجيكا في بطولة كأس أوروبا 2020 المقررة بين 12 يونيو و12 يوليو، في حال لم يتم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في بعض أنحاء أوروبا.