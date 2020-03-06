171 وظيفة شاغرة في «غرفة الرياض»

وأوضحت الغرفة أن الشركات هي كالتالي: الدولية الموارد البشرية، مستشفى دله، شركة العيسائي للسيارات، شركة السبعان للمقاولات، شركة دكتور كيف القابضة، مؤسسة الزخرف العصري للتجارة.
وأشارت إلى أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
. أخصائي كول سنتر.
. أخصائي سوشيال ميديا.
. أخصائي مبيعات هاتفية.
. أخصائي مشتريات عقارية.
. محضر قطع غيار.
. بائع قطع غيار.
. أخصائي علاقات حكومية.
. مسؤول حسابات مرضى.
. مشرف فرع.
. مدير فرع.
. مقدم خدمة.
. أخصائية كول سنتر.
. مسؤولة حسابات مرضى.
. أخصائية موارد بشرية.
. سكرتيرة.
. محاسبة.
. مساعدة إدارية.
. مساعدة تنفيذية.
وقالت أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 8 مارس 2020م؛ وتستمر لمدة 5 أيام؛ للتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي:
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