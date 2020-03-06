171 وظيفة شاغرة في «غرفة الرياض»

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد 171 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 6 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض.

وأوضحت الغرفة أن الشركات هي كالتالي: الدولية الموارد البشرية، مستشفى دله، شركة العيسائي للسيارات، شركة السبعان للمقاولات، شركة دكتور كيف القابضة، مؤسسة الزخرف العصري للتجارة.

وأشارت إلى أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

. أخصائي كول سنتر.

. أخصائي سوشيال ميديا.

. أخصائي مبيعات هاتفية.

. أخصائي مشتريات عقارية.

. محضر قطع غيار.

. بائع قطع غيار.

. أخصائي علاقات حكومية.

. مسؤول حسابات مرضى.

. مشرف فرع.

. مدير فرع.

. مقدم خدمة.

. أخصائية كول سنتر.

. مسؤولة حسابات مرضى.

. أخصائية موارد بشرية.

. سكرتيرة.

. محاسبة.

. مساعدة إدارية.

. مساعدة تنفيذية.

وقالت أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 8 مارس 2020م؛ وتستمر لمدة 5 أيام؛ للتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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