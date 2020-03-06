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171 وظيفة شاغرة في «غرفة الرياض»

الوظائف
Time منذ 35 دقيقة
Views 1248
171 وظيفة شاغرة في «غرفة الرياض»

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد 171 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 6 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض.

وأوضحت الغرفة أن الشركات هي كالتالي: الدولية الموارد البشرية، مستشفى دله، شركة العيسائي للسيارات، شركة السبعان للمقاولات، شركة دكتور كيف القابضة، مؤسسة الزخرف العصري للتجارة.

وأشارت إلى أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

. أخصائي كول سنتر.

. أخصائي سوشيال ميديا.

. أخصائي مبيعات هاتفية.

. أخصائي مشتريات عقارية.

. محضر قطع غيار.

. بائع قطع غيار.

. أخصائي علاقات حكومية.

. مسؤول حسابات مرضى.

. مشرف فرع.

. مدير فرع.

. مقدم خدمة.

. أخصائية كول سنتر.

. مسؤولة حسابات مرضى.

. أخصائية موارد بشرية.

. سكرتيرة.

. محاسبة.

. مساعدة إدارية.

. مساعدة تنفيذية.

وقالت أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 8 مارس 2020م؛ وتستمر لمدة 5 أيام؛ للتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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أحدث التعليقات

تركي
ماتبكيش ياحماده.... المفروض تبكي على تقصيرك
ابوخالد
لا يوجد سبب حقيقي لهروبها هي وامثالها الذين سبقوها ودائما يتحدثن عن عموميات وبإمكان اي معنفه اللجؤ للقنوات الرسميه في بلدها وستنصف وتُمكّن مما تستحقه شاهدنا صورهن قبل الهروب وبعده ولا يردن الا الحريه في امور هي محرمه بشرع الله تعالى
احمد
مبروك لشيخ الباصات
احمد
ههههههههههههه نصااااااااااااااااااااااااااااب يامعجب الدوسري نصاااااااااااااااااااااااااااااب فشلتونااا ندري انكم هلاليه وشطار بس ترا عيب الكذب وتستمر في الكذب طالب روضه يعرف انها بلنتي وواضحه
اللهو البرئ
قال تعالى لاالشمس ينبغي لهاان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل ف فلك يسبحون..

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