فتاة قطرية تروي مأساة هروبها بسبب انتهاكات الدوحة ضد النساء

ماجد القزيز (صدى):

كشفت الناشطة القطرية عائشة القحطاني، عن انتهاكات الدوحة ضد النساء اللاتي تقول إنهن يعاملن كـ"قاصرات" ويتعرضن لأعمال عنف وقمع قاسية في ظل حكم تميم بن حمد دون حفظ لحقوقهن؛ ما اضطرها للهرب من قطر.

وقالت الفتاة القطرية: " أمضيت 22 سنة تحت القوانين القامعة للمرأة في قطر، والتي تعطي كل التفويض لذكر العائلة، القوانين التي تدهس على المعنفات وتكرههن على التنازل عن حقوقهن، أقف هنا بعد أن نجوت بذاتي من كل ذلك، لأتحدث عن تجربتي وتجربة غيري من النساء " .

ووصلت الفتاة إلى المملكة المتحدة البريطانية؛ حيث طلبت اللجوء السياسي؛ لتوضح:" تجربتي شبيهة بتجربة العديد من الفتيات في الخليج وعلى وجه التحديد المرأة القطرية "؛ مضيفة:" هناك عنف نفسي وجسدي ولفظي مستمر من قبل من أمنوا العقوبة بسبب تساهل القوانين مع العنف ضد المرأة ".