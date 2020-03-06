فتاة قطرية تروي مأساة هروبها بسبب انتهاكات الدوحة ضد النساء

وقالت الفتاة القطرية: " أمضيت 22 سنة تحت القوانين القامعة للمرأة في قطر، والتي تعطي كل التفويض لذكر العائلة، القوانين التي تدهس على المعنفات وتكرههن على التنازل عن حقوقهن، أقف هنا بعد أن نجوت بذاتي من كل ذلك، لأتحدث عن تجربتي وتجربة غيري من النساء " .
ووصلت الفتاة إلى المملكة المتحدة البريطانية؛ حيث طلبت اللجوء السياسي؛ لتوضح:" تجربتي شبيهة بتجربة العديد من الفتيات في الخليج وعلى وجه التحديد المرأة القطرية "؛ مضيفة:" هناك عنف نفسي وجسدي ولفظي مستمر من قبل من أمنوا العقوبة بسبب تساهل القوانين مع العنف ضد المرأة ".