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"التجارة" تشهر بمواطن ووافدين أدينوا بجريمة التستر وبيع عطور مغشوشة

الاخبار المحلية
Time منذ 19 دقيقة
Views 1286
"التجارة" تشهر بمواطن ووافدين أدينوا بجريمة التستر وبيع عطور مغشوشة

الرياض (صدى):
شهرت وزارة التجارة بمواطن ووافدين اثنين من جنسية يمنية في منطقة الجوف إثر صدور حكم قضائي لمخالفتهما لنظام مكافحة التستر ونظام مكافحة الغش التجاري.

وجاء ذلك بعد ثبوت تمكين المواطن للوافدين من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص لهم مزاولته والغش عبر بيع عطور رديئة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ومستحضرات تجميل ومنتجات تحمل ادعاءات طبية مزيفة ومخالفة للعقيدة وعمل عروض وتخفيضات وهمية ومضللة للمستهلك.

وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، بالإضافة إلى عقوبة التشهير  عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
طيب طيب
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
طيب طيب
ابو محمد
مااشي ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يشفيها وكل مريض🤲

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