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4 وقائع تاريخية تسببت في إغلاق الحرم المكي الشريف

الاخبار المحلية
Time منذ 40 دقيقة
Views 1737
4 وقائع تاريخية تسببت في إغلاق الحرم المكي الشريف

نايف السالم (صدى):
قررت المملكة إغلاق الحرمين الشريفين بشكل مؤقت أمام الزوار والمعتمرين، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.

ولم يكن قرار الإغلاق للحرمين الشريفين هو الأول من نوعه، حيث سبق وأن تم إغلاقه خلال العقود الماضية.

وكان أول مرة يُغلق فيها الحرمين قبل ظهور النبي محمد صلي الله عليه وسلم، وذلك عندما حاول أبرهة الحبشي من مملكة أكسوم، هدم الكعبة عام 570 ميلادي، حيث شهدت تلك الفترة فزع وخوف دفع سكان مكة بالابتعاد عن الكعبة.

أما المرة الثانية لإغلاق الحرمين، فكانت في عهد الحكم الأموي للدولة الإسلامية، وذلك عندما أراد عبد الملك بن مروان القضاء على حكم عبد الله بن الزبير بن العوام، حيث قام جيشه بالهجوم على مكة وتسبب الهجوم في تدمير أجزاء من الكعبة.

أما المرة الثالثة للإغلاق، فكانت في عام 930 ميلادي، عندما قامت جماعة القرامطة بالهجوم على المسجد الحرام والكعبة المشرفة، وتسبب ذلك في إيقاف مناسك الحج خلال هذا العام.

وفي عام 1979 قاد جهيمان العتيبي ومحمد القحطاني المنتميان لجماعة السلفية المحتسبة مجموعة من الرجال واقتحموا الكعبة وسيطروا عليها بقوة السلاح بحجة ظهور المهدي المنتظر، إلا أن سلطات المملكة تمكنوا من تحرير الكعبة منهم، وتم قتل بعضهم، والقبض على البعض الآخر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
طيب طيب
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
طيب طيب
ابو محمد
مااشي ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يشفيها وكل مريض🤲

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