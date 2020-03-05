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فيديوهات متنوعة
ردة فعل خالد البلطان رئيس نادي الشباب بعد ضياع ركلة الجزاء
فيديوهات متنوعة
منذ ساعة
1298
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أحدث التعليقات
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
طيب طيب
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
طيب طيب
ابو محمد
مااشي ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يشفيها وكل مريض🤲
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