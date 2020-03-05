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السديس: رئاسة الحرمين اتخذت الإجراءات اللازمة ونهيب الجميع بالالتزام

الاخبار المحلية
Time منذ ساعتين
Views 1540
السديس: رئاسة الحرمين اتخذت الإجراءات اللازمة ونهيب الجميع بالالتزام

مكة المكرمة (صدى):
عقد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم اجتماعاً بالوكلاء وعدد من القياديين بالرئاسة لتأكيد سير الأعمال الاحترازية والوقائية لفايروس كورونا.

و أكد معاليه على تكثيف الجهود لسلامة قاصدي بيت الله الحرام وأخذ التدابير اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة واستمرار أعمال التنظيف والتعقيم بشكل مستمر على مدار الساعة؛ بالإضافة لتثقيف وتوعية العاملين للحفاظ على سلامتهم بالميدان, مشيراً إلى أهمية نشر المحتويات التوعوية وضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقات لضمان سرعة التعامل مع أي حدث مستجد.

وبين معاليه حرص القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله على صحة وسلامة وأمن قاصدي الحرمين الشريفين؛ داعياً المولى أن يحفظ هذه البلاد المباركة وأن يديم عليها أمنها واستقرارها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
طيب طيب
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
طيب طيب
ابو محمد
مااشي ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يشفيها وكل مريض🤲

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