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السديس: ما تقوم به الدولة من إجراءات ضد كورونا يثبت حرصها على الحرمين وقاصديهما

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
Views 1560
السديس: ما تقوم به الدولة من إجراءات ضد كورونا يثبت حرصها على الحرمين وقاصديهما

مكة المكرمة (صدى):
أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة يأتي استكمالاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها المملكة لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد covid-19"، ولإبقاء بيئة الحرمين الشريفين مثالية نموذجية خالية من الأمراض والأوبئة، لافتاً الانتباه إلى أن هذا القرار يجسد بجلاء حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وبين معاليه أن الإجراءات الاحترازية شملت منع الاعتكاف أو الافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات إلى الحرمين الشريفين، وإغلاق مشارب زمزم، ومثل ذلك فقد تضمنت الإجراءات الاحترازية إغلاق المسجد القديم من الحرم النبوي الشريف.

وأوضح أن هذه الإجراءات تقتبس ضياءها من قواعد الشريعة الغراء، بضرورة حفظ النفس والبدن وسد الذرائع وتَوَقِي الأمراض والأوبئة.

وذكر معاليه أن الرئاسة بكامل طاقمها على أهبة الاستعداد وتبذل أقصى الجهود لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين بما يمكنهم بإذن الله من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، مشيداً بتعاون مختلف الجهات المعنية ذات العلاقة الأمنية أو الحكومية أو الأهلية، منوهاً بسرعة التجاوب والتفاني المطلق تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

ورفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يولونه للحرمين الشريفين من عناية واهتمام ومتابعة كريمة وتوجيهات سديدة جعلها الله في موازين حسناتهما، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ على بلادنا الغالية أمنها وأمانها واستقرارها وأن يجنبنا الأمراض والأوبئة إنه سميع مجيب.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
طيب طيب
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
طيب طيب
ابو محمد
مااشي ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يشفيها وكل مريض🤲

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