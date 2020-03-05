calendar

مصدر مسؤول يندد بسلوك إيران لقيامها بإدخال سعوديين إلى أراضيها دون ختم على جوازاتهم

الاخبار المحلية
Time منذ 16 دقيقة
Views 1300
مصدر مسؤول يندد بسلوك إيران لقيامها بإدخال سعوديين إلى أراضيها دون ختم على جوازاتهم

الرياض (صدى):
في ضوء البيانات الصادرة عن وزارة الصحة من تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد covid-19 لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، حيث تبين أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة بسفرهم إلى إيران عند عودتهم للمملكة.

فقد ندد مصدر مسؤول بسلوك إيران غير المسؤول لقيامها بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيها الإصابة بفيروس كورونا الجديد covid-19، مما يحملها المسؤولية المباشرة في التسبب في تفشي الإصابة بالفيروس وانتشاره عبر العالم، وتشكيل خطر صحي يهدد سلامة البشرية، ويعد تقويضاً للجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا الجديد ويشكل خطراً على العالم أجمع.

وحث المصدر المسؤول جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فورًا، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني ( 937 ) المخصص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حث المصدر المواطنين الذين يزورون إيران حالياً بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.

وأكد المصدر أنه سيتم استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.

وأشار المصدر أن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها المواطنين الذين زاروا إيران، بمنحهم هذه الفرصة وعدم اتخاذ أي إجراءات ينص عليها النظام ضدهم، كما أن الدولة حريصة كذلك على سلامة الأهالي وذوي الذين تواجدوا في المناطق الموبوءة، حيث تهدف هذه الإجراءات للمساعدة على سلامتهم وسلامة الجميع.

وشدد المصدر على المواطنين بعدم السفر إلى إيران نهائياً، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات نظامية مشددة، بحق أي مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن.

وطالب المصدر إيران بالإفصاح عن هويات المواطنين السعوديين الذين زاروها بشكل مخالف منذ الأول من فبراير الماضي، محملاً السلطات الإيرانية المسؤولية كاملة لكل شخص منهم انتقل إليه المرض خلال تواجده على الأراضي الإيرانية دون إبلاغ سلطات بلاده بذلك، كما شدد المصدر على أن استمرار النظام الإيراني في تكتمه على هوية المواطنين السعوديين الزائرين إيران سراً، والسماح لهم بذلك بطريقة غير شرعية يهدد الصحة العامة ليس في المملكة فحسب بل في العالم بأسره.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالرحمن
سئل حكيم ممن تعلمت الأدب قال: من قليل الأدب
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
الله المستعان
faeiz
لاحول لاقوة إلا بالله يعني لازم يفصحون أنهم جايين من إيران عشان تتأكدوا .....؟ المفروض الفحص لكل من يحضر المملكة ومن يفرض الفحص يرجع للمكان اللي جاي منه معقوله 5 إصابات خلال أقل من أسبوع
faeiz
بيت الله خالي من الزوار >> هل هذا عنوان .....؟ المصيبة كاتب الخبر كامل أنه للتعقيم والتطهير
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
انا مااتابعك طال عمرك😊😂😂

أخر الأخبار

جستنيه يفتح النار على لاعبي الاتحاد بعد التعادل مع الحزم: "استهتار وبرود" 
جستنيه يفتح النار على لاعبي الاتحاد بعد التعادل مع الحزم: "استهتار وبرود" 
Time منذ 8 دقائق Views 1210
شاهد.. لحظة إنقاذ سائق شاحنة من موت محقق
شاهد.. لحظة إنقاذ سائق شاحنة من موت محقق
Time منذ 9 دقائق Views 193
مصدر مسؤول يندد بسلوك إيران لقيامها بإدخال سعوديين إلى أراضيها دون ختم على جوازاتهم
مصدر مسؤول يندد بسلوك إيران لقيامها بإدخال سعوديين إلى أراضيها دون ختم على جوازاتهم
Time منذ 16 دقيقة Views 1300
"أوبك" تخفض إنتاج النفط 1.5 مليون برميل وسط تفشي كورونا (فيديو)
"أوبك" تخفض إنتاج النفط 1.5 مليون برميل وسط تفشي كورونا (فيديو)
Time منذ 21 دقيقة Views 1253
القيادة تعزي السيد أنطونيو غوتيريس في وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة
القيادة تعزي السيد أنطونيو غوتيريس في وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة
Time منذ 24 دقيقة Views 1125
بوتين يُرغم "أردوغان" على الانسحاب من مناطق بسوريا
بوتين يُرغم "أردوغان" على الانسحاب من مناطق بسوريا
Time منذ 29 دقيقة Views 1366
بالصور.. لاعب الهلال يحتفل مع الجماهير بعيد ميلاد ابنه بندر
بالصور.. لاعب الهلال يحتفل مع الجماهير بعيد ميلاد ابنه بندر
Time منذ 31 دقيقة Views 1433
ميجان ميركل على وشك العودة إلى التمثيل
ميجان ميركل على وشك العودة إلى التمثيل
Time منذ 32 دقيقة Views 250
إصابة شخصيات سياسية بارزة في إيران بفيروس كورونا
إصابة شخصيات سياسية بارزة في إيران بفيروس كورونا
Time منذ 33 دقيقة Views 1320
القيادة تهنئ الرئيس عمر أمبالا لأدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية غينيا بيساو
القيادة تهنئ الرئيس عمر أمبالا لأدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية غينيا بيساو
Time منذ 36 دقيقة Views 1124