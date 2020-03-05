"أوبك" تخفض إنتاج النفط 1.5 مليون برميل وسط تفشي كورونا (فيديو)

وكالات (صدى):

قررت منظمة أوبك خفض إنتاجها من النفط بـ 1.5 مليون برميل يوميا في إجراء إستعجالي لمواجهة إشكالية تراجع الأسعار في السوق العالمية بسبب كورونا المستجد.

وجاء قرار أوبك بعد إجتماع وزراء الطاقة للدول المنتجة للنفط الأعضاء في منظمة أوبك في فيينا في إنتظار موقف روسيا.

وتسعى الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك للتعامل مع وفرة العرض في الأسواق العالمية التي تؤثر على الأسعار التي استمرت في التراجع بسبب انتشار فيروس كوفيد-19 حول العالم.

وقامت القمة باتخاذ إجراءات صارمة بشأن الوقاية من إنتشار الفيروس، حيث تم جس حرارة المشاركين عند مدخل المبنى. وظهرت بعض المشاهد الطريفة بين المشاركين على غرار المصافحة بالأرجل التي تمت بين الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو ووزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك.