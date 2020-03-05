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"أوبك" تخفض إنتاج النفط 1.5 مليون برميل وسط تفشي كورونا (فيديو)

مال واعمال
Time منذ 21 دقيقة
Views 1253
"أوبك" تخفض إنتاج النفط 1.5 مليون برميل وسط تفشي كورونا (فيديو)

وكالات (صدى):
قررت منظمة أوبك خفض إنتاجها من النفط بـ 1.5 مليون برميل يوميا في إجراء إستعجالي لمواجهة إشكالية تراجع الأسعار في السوق العالمية بسبب كورونا المستجد.

وجاء قرار أوبك بعد إجتماع وزراء الطاقة للدول المنتجة للنفط الأعضاء في منظمة أوبك في فيينا في إنتظار موقف روسيا.

وتسعى الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك للتعامل مع وفرة العرض في الأسواق العالمية التي تؤثر على الأسعار التي استمرت في التراجع بسبب انتشار فيروس كوفيد-19 حول العالم.

وقامت القمة باتخاذ إجراءات صارمة بشأن الوقاية من إنتشار الفيروس، حيث تم جس حرارة المشاركين عند مدخل المبنى. وظهرت بعض المشاهد الطريفة بين المشاركين على غرار المصافحة بالأرجل التي تمت بين الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو ووزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك.

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن
سئل حكيم ممن تعلمت الأدب قال: من قليل الأدب
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
الله المستعان
faeiz
لاحول لاقوة إلا بالله يعني لازم يفصحون أنهم جايين من إيران عشان تتأكدوا .....؟ المفروض الفحص لكل من يحضر المملكة ومن يفرض الفحص يرجع للمكان اللي جاي منه معقوله 5 إصابات خلال أقل من أسبوع
faeiz
بيت الله خالي من الزوار >> هل هذا عنوان .....؟ المصيبة كاتب الخبر كامل أنه للتعقيم والتطهير
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
انا مااتابعك طال عمرك😊😂😂

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