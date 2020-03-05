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" فلكية جدة " توضح حقيقة اصطدام الكويكب 1998 OR2 بالأرض

الاخبار المحلية
Time منذ 43 دقيقة
Views 1438
" فلكية جدة " توضح حقيقة اصطدام الكويكب 1998 OR2 بالأرض

جدة (صدى):
نفى ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ما تم تداوله حول إمكانية اصطدم الكويكب  52768 (1998 OR2) بالكرة الأرضية في أواخر شهر أبريل 2020.

وقال أبو زاهرة:" ما تردد حول اصطدم الكويكب  52768 (1998 OR2) بالكرة الأرضية في إبريل المقبل عار عن الصحة".

ولفت أبو زاهرة:" الكويكب البالغ عرضه بين 1.6 و 4 كيلومتر سيحلق قرب كوكبنا يوم الأربعاء 29 أبريل عند الساعة 11:56 صباحًا بتوقيت المملكة  من على مسافة  6,290,589 كيلومتر ما يعني بأنه سيكون بعيدا و خافت جدا وغير مشاهد بالعين المجردة وسيعبر بسلام وهو يتحرك بسرعة 31,319 كيلومتر بالساعة".

 وأضاف:" لو افترضنا أن الكويكب (1998 OR2) في مسار اصطدام فهو  كبير كفاية  لإحداث ضرر عالمي لذلك سوف يخضع للمراقبة".

وأبان أبو زاهرة:" تم تصنيف الكويكب كجسم  محتمل الخطورة لأنه سيمر بالقرب من مدار الأرض وليس لانه سوف يصطدم بالأرض وهو ليس مدرجًا حاليًا في قائمة وكالة ناسا للأجسام المحتمل اصطدامها بالأرض في المستقبل". 

وأردف :"لو افترضنا أن هذا الكويكب في طريقة للاصطدام بالأرض لكانت رفعت نسبة الخطر على مقياس (تورينو) وأجريت الحسابات لتحديد موقع اصطدامه المحتمل  واطلقت برامج التحذير والطوارئ على مستوى العالم ولكن هذا لم يحدث".

وأكد أنه لا يوجد كويكب أو مذنب كبير سوف يصطدم بالأرض في أي وقت في المستقبل القريب فكل الكويكبات المعروفة التي يحتمل أن تشكل خطورة لديها فرصة ضعيفة للاصطدام  بالكرة الأرضية خلال 100 سنة قادمة.

 وتابع أن السماء تخضع للمراقبة على مدار الساعة عبر المراصد المنتشرة حول العالم بحثا عن الكويكبات الكبيرة التي يمكن أن تحلق أضرار بكوكبنا وتحديد مساراتها عبر الفضاء وخاصة تلك التي تعبر على مسافة 48,280,320 كيلومتر من الأرض عن طريق استخدام التلسكوبات الأرضية والفضائية. 

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن
سئل حكيم ممن تعلمت الأدب قال: من قليل الأدب
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
الله المستعان
faeiz
لاحول لاقوة إلا بالله يعني لازم يفصحون أنهم جايين من إيران عشان تتأكدوا .....؟ المفروض الفحص لكل من يحضر المملكة ومن يفرض الفحص يرجع للمكان اللي جاي منه معقوله 5 إصابات خلال أقل من أسبوع
faeiz
بيت الله خالي من الزوار >> هل هذا عنوان .....؟ المصيبة كاتب الخبر كامل أنه للتعقيم والتطهير
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
انا مااتابعك طال عمرك😊😂😂

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