إغلاق الحرمين يفضح الافتراءات الزاعمة استفادة المملكة ماديا منهما

عادل الحربي (صدى):

جاء قرار إيقاف العُمرة وإغلاق الحرمين الشريفين في الفترة من بعد صلاة العشاء وحتى الفجر، ليفضح مجموعة أخرى من المتربصين بالمملكة الذي لا طالما اتهموها بأنها تستفيد ماديًا من الحرمين الشريفين.

وكان مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلن مساء اليوم الخميس عن قرار إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة.

كما تضمن القرار سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط، إذ يشمل قرار تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين، جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

وكان الكثيرون من المتربصين بالمملكة، يدعون عليها افتراءًا بأنها تستفيد ماديًا من الحرمين الشريفين، ولم ترد عليهم المملكة إذ أن خير الرد على السفيه الصمت.

ومع انتشار فيروس كورونا الجديد عالميًا، وظهور بعض الحالات المصابة في المملكة، قرّرت السلطات تعليق العُمرة أولًا كإجراء احترازي من تفشي كورونا، ثم تقرر اليوم تعقيم الحرم وإغلاقه في أوقات معينة.

وإن كان مشهد خلو الحرم الشريف من زوار بيت الله يُفطر القلوب، إلا أنه إجراءًا ضروريًا ويتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك حتى لا يقع ضرر على ضيوف الرحمن.

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