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الأعداد السابقة للصحيفة
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سوداني مايحب المزح
فيديوهات متنوعة
منذ ساعة
870
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أحدث التعليقات
عبدالرحمن
سئل حكيم ممن تعلمت الأدب قال: من قليل الأدب
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
الله المستعان
faeiz
لاحول لاقوة إلا بالله يعني لازم يفصحون أنهم جايين من إيران عشان تتأكدوا .....؟ المفروض الفحص لكل من يحضر المملكة ومن يفرض الفحص يرجع للمكان اللي جاي منه معقوله 5 إصابات خلال أقل من أسبوع
faeiz
بيت الله خالي من الزوار >> هل هذا عنوان .....؟ المصيبة كاتب الخبر كامل أنه للتعقيم والتطهير
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
انا مااتابعك طال عمرك😊😂😂
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