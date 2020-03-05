8 أشياء عادية يُعاقب عليها بالغرامات في بعض الدول

متابعة- أميرة خالد (صدى):

يعتبر مضغ العلكة وامتلاك المرأة لحذاء بكعب عالى أمر مباح في كثير من الدول إلا أن هناك دول آخرى لا ترى ذلك، اذ منعت اليابان السيدات من ارتداء الكعب العالي بحجة أنه تؤدي لخدش الأماكن الآثرية، كما أنها تفرض غرامات على الشركات التى لديها موظفون يعانون من السمنة ويتراوح أعمارهم من 40 إلى 70 عاما.

وتعتبر مشاية الأطفال من الأشياء المحظورة في كندا، ويتم تغريم المخالف 100 ألف دولار، في حين قامت كوريا الشمالية بمنع الجينز الأرزق لكون لونه مرتبط بعلم الولايات المتحدة الأمريكية، بينما منعت إيران قصة الشعر ديل حصان بالنسبة للرجال.

وفي الولايات المتحدة قامت بحظر هدايا بيض كيندر لكونها صغيرة وتشكل خطر على الأطفال، في حين ، تُمنع ألمانيا السيارات من الوقوف على طريق أوتوبان، وأيضاً لا يُسمح للأشخاص بالسير على الأقدام في هذا الطريق، وتفرض غرامة عن من يخالف ذلك.

وفي روما، يحظر على الاشخاص وضع السمك الذهبي في وعاء زجاجي لأنه يؤدي لإصابة السمكة بالعمى، بينما تمنع سنغافورة مضغ العلكة، وفي حال مخالفة ذلك يتم تغريم الفرد 100 ألف دولار.