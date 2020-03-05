calendar

إغلاق الحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء وفتحهما قبل الفجر

الاخبار المحلية
Time منذ 58 دقيقة
Views 1766
إغلاق الحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء وفتحهما قبل الفجر

الرياض (صدى):
أوضح مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة، فقد تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة. كما أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.

ويشمل قرار تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين، جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

كما أنه تقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف، بما فيه الروضة الشريفة، وغلق مقبرة البقيع.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رربہسہ
يارب
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
ابوعبدالرحمن
هداك الله ي ابو وليد
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين

أخر الأخبار

وضع الاكل في الصين
وضع الاكل في الصين
Time منذ 11 ثانية Views 87
هدف بالصدفة !
هدف بالصدفة !
Time منذ دقيقة Views 124
إقالة مفاجئة لقائد في الحرس الثوري الإيراني المقرب من سليماني 
إقالة مفاجئة لقائد في الحرس الثوري الإيراني المقرب من سليماني 
Time منذ دقيقتين Views 1084
25 قرارا عدليا يمكن المرأة السعودية من حقوقها ( فيديو )
25 قرارا عدليا يمكن المرأة السعودية من حقوقها ( فيديو )
Time منذ 4 دقائق Views 1137
طائرة "أبها" تُحلق قريبا في المملكة
طائرة "أبها" تُحلق قريبا في المملكة
Time منذ 7 دقائق Views 1253
اتجاهات لمنع زواج الرجل بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة الأولى
اتجاهات لمنع زواج الرجل بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة الأولى
Time منذ 9 دقائق Views 240
8 أشياء عادية يُعاقب عليها بالغرامات في بعض الدول
8 أشياء عادية يُعاقب عليها بالغرامات في بعض الدول
Time منذ 17 دقيقة Views 264
السفارة في البحرين تقرر عودة الكوادر الإدارية والتعليمية إلى العمل
السفارة في البحرين تقرر عودة الكوادر الإدارية والتعليمية إلى العمل
Time منذ 18 دقيقة Views 1263
الزعاق: يتبقى 10 أيام ويتساوى طول الليل مع النهار (فيديو)
الزعاق: يتبقى 10 أيام ويتساوى طول الليل مع النهار (فيديو)
Time منذ 22 دقيقة Views 1252
الكشف عن حجم ثروة محمد صلاح بعد 8 سنوات احتراف 
الكشف عن حجم ثروة محمد صلاح بعد 8 سنوات احتراف 
Time منذ 38 دقيقة Views 1705