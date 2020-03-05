بالفيديو.. قصص حزينة ومؤثرة عن العضل يكشفها المطلق  

علي القحطاني (صدى):

كشف المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عن قصص حزينة ومؤثرة عن العضل، مبينا أن كثيرًا من الحالات يتم عضل المرأة من قبل أبنائها.

ولفت المطلق:" من الشائع أنه إذا ماتت زوجة الرجل حتى لو كان في التسعين من عمره، ينصح البعض بالزواج أما إذا مات عن المرأة زوجها فترى الكل يرفض زواجها مرة أخرى حتى لو كانت في مقتبل العمر".

وأوضح أن العضل حرام وكبيرة من كبائر الأمور، مضيفا أن منع الأم من الزواج بعد وفاة الزوج هو من باب عقوق الوالدين.

وتحدث المطلق عن واقعة تعرضت فيها امرأة إلى العضل وهي في سن 53 عامًا، وكانت ترغب في الزواج لكن والدها منعها، موضحًا أنه بعد تدخل البعض لدى الوالد وافق في النهاية.

وتابع المطلق أن النساء يخجلن من اللجوء إلى القضاء ويشتكين أبناءهن أو آباءهن.