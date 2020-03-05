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تخصيص فندق بالدمام لإيواء القادمين من الدول الموبوءة (فيديو) 

الاخبار المحلية
Time منذ 53 دقيقة
Views 1575
تخصيص فندق بالدمام لإيواء القادمين من الدول الموبوءة (فيديو) 

الدمام (صدى):
أعلن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي عن تخصيص فندق لإيواء القادمين من الدول الموبوءة.

وأشار العريفي خلال تصريحات صحفية إلى أن الفندق الواقع في مدينة الدمام يستخدم لعزل القادمين من تلك الدول، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة لمنع انتشار الفايروس.

وأوضح أن جميع المعزولين في الفندق تؤخذ منهم عينات وتُرسل إلى المختبرات لمعرفة حالتهم، مشيرا إلى أن المعزولين يعمل على رعايتهم كادر طبي مختص مكون من أكثر من 70 شخصاً.

وتابع أن مراكز العزل الرئيسة في المنطقة الشرقية هي مجمع الدمام الطبي ومستشفى القطيف المركزي، مع جاهزية جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في المنطقة في حال وجدت حاجة لنقل المرضى إليها وعزلهم فيها.

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أحدث التعليقات

رربہسہ
يارب
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
ابوعبدالرحمن
هداك الله ي ابو وليد
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين

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