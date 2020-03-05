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فيديوهات متنوعة
خلاف بين بعض لاعبي الأهلي والاتحاد في مباراة البطولة العربية عام 2004 م
فيديوهات متنوعة
منذ 18 دقيقة
326
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أحدث التعليقات
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قال المولى -سبحانه وتعالى- في التنزيل الكريم [وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ]، المرض أحد الابتلاءات القوية التي يتعرض لها الإنسان في حياته، والدليل على ذلك أن أحد المصائب التي تعرض لها النبي أيوب –عليه السلام- هي المرض وتأثر صحته بشدة كما أن خاتم المرسلين –صلوات الله عليه- قد مرض هو الآخر لذلك يجب على العبد في هذه الأوقات الدعاء لرفع البلاء والمرض حتى يعافيه الله ويشفيه وأن يصبر على ذلك تأثراً بالحديث الشريف “أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف فادع الله تعالى لي، فقال: « إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك » ، فقالت: أصبر..”.
البرفسور حنس
واضح انك تبا الشبك.. ادخل معاه 😅😅😅
البرفسور حنس
نصيحه لوجه الله... حنس جرب الكدلك.... زباله ما تساوي قيمة تتسن عراوي..وبخمس سنين راح تدفع قيمتها مره ثانيه صيانه
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
عسى خير
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الأ لعنة الله عليه
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