رياح وعواصف ترابية تجتاح بعض المناطق غدا

الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، نشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار تتحول إلى عاصفة ترابية تؤدي الى شبة انعدام في الرؤية الافقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما توقعت نشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي القصيم والرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية الشرقية من منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً، وقد تهطل منها أمطار خفيفة على مناطق شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة تتحول على الجزء الشمالي والأوسط إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي .

وأضافت أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.