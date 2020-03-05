المحكمة الأوروبية ترفض استئناف ميشيل بلاتيني وتؤكد استمرار الإيقاف

وكالات (صدى):

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم، بفرنسا، قرارًا بالإجماع أصدره سبعة قضاة بإعلان عدم قبول طلب الفرنسى ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم السابق.

وأقرت المحكمة رفض الاستئناف بالنظر إلى خطورة سوء السلوك والمكانة العليا التي شغلها بلاتيني والحاجة لاستعادة سمعة الرياضة وفيفا، فإن العقوبة مستحقة ولا يمكن تخفيفها.

وأوضحت الوكالة أن بلاتيني يواصل الخسائر منذ إيقافه، ووصلت عدد محاولاته لتخفيف الحكم حتى الآن إلى 5 ورفضت جميعها من لجان الأخلاقيات والطعون التابعة للفيفا ومحكمة التحكيم للرياضة والمحكمة العليا.

يذكر أنه تم إيقاف بلاتيني، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة بكرة القدم، إلى جانب بلاتر الرئيس السابق للفيفا الذي وافق على دفع هذه المبالغ.