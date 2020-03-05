calendar

المحكمة الأوروبية ترفض استئناف ميشيل بلاتيني وتؤكد استمرار الإيقاف

اخبار رياضية
Time منذ 12 دقيقة
Views 1192
المحكمة الأوروبية ترفض استئناف ميشيل بلاتيني وتؤكد استمرار الإيقاف

وكالات (صدى):
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم، بفرنسا، قرارًا بالإجماع أصدره سبعة قضاة بإعلان عدم قبول طلب الفرنسى ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم السابق.

وأقرت المحكمة رفض الاستئناف بالنظر إلى خطورة سوء السلوك والمكانة العليا التي شغلها بلاتيني والحاجة لاستعادة سمعة الرياضة وفيفا، فإن العقوبة مستحقة ولا يمكن تخفيفها.

وأوضحت الوكالة أن بلاتيني يواصل الخسائر منذ إيقافه، ووصلت عدد محاولاته لتخفيف الحكم حتى الآن إلى 5 ورفضت جميعها من لجان الأخلاقيات والطعون التابعة للفيفا ومحكمة التحكيم للرياضة والمحكمة العليا.

يذكر أنه تم إيقاف بلاتيني، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة بكرة القدم، إلى جانب بلاتر الرئيس السابق للفيفا الذي وافق على دفع هذه المبالغ.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

arrayyan
قال المولى -سبحانه وتعالى- في التنزيل الكريم [وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ]، المرض أحد الابتلاءات القوية التي يتعرض لها الإنسان في حياته، والدليل على ذلك أن أحد المصائب التي تعرض لها النبي أيوب –عليه السلام- هي المرض وتأثر صحته بشدة كما أن خاتم المرسلين –صلوات الله عليه- قد مرض هو الآخر لذلك يجب على العبد في هذه الأوقات الدعاء لرفع البلاء والمرض حتى يعافيه الله ويشفيه وأن يصبر على ذلك تأثراً بالحديث الشريف “أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف فادع الله تعالى لي، فقال: « إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك » ، فقالت: أصبر..”.
البرفسور حنس
واضح انك تبا الشبك.. ادخل معاه 😅😅😅
البرفسور حنس
نصيحه لوجه الله... حنس جرب الكدلك.... زباله ما تساوي قيمة تتسن عراوي..وبخمس سنين راح تدفع قيمتها مره ثانيه صيانه
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
عسى خير
arrayyan
الأ لعنة الله عليه

أخر الأخبار

إصابات في حادث مروع على طريق " الطائف - الرياض"
إصابات في حادث مروع على طريق " الطائف - الرياض"
Time منذ 19 ثانية Views 1005
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين في عقوبة جريمة معلوماتية
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين في عقوبة جريمة معلوماتية
Time منذ 3 دقائق Views 1068
" فيفا " يؤجل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023
" فيفا " يؤجل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023
Time منذ 6 دقائق Views 1129
شاهد.. التحالف يقصف ميليشيات الحوثى في الجوف باليمن
شاهد.. التحالف يقصف ميليشيات الحوثى في الجوف باليمن
Time منذ 8 دقائق Views 1141
رسالة احلام للفنان عبدالمجيد عبدالله
رسالة احلام للفنان عبدالمجيد عبدالله
Time منذ 9 دقائق Views 261
بلقيس معصبه بسبب صاحبتها
بلقيس معصبه بسبب صاحبتها
Time منذ 10 دقائق Views 236
هذا اللى جاب العيد في نفسه
هذا اللى جاب العيد في نفسه
Time منذ 11 دقيقة Views 267
ستيني يغتصب طفلة بمرحاض مسجد
ستيني يغتصب طفلة بمرحاض مسجد
Time منذ 12 دقيقة Views 234
المحكمة الأوروبية ترفض استئناف ميشيل بلاتيني وتؤكد استمرار الإيقاف
المحكمة الأوروبية ترفض استئناف ميشيل بلاتيني وتؤكد استمرار الإيقاف
Time منذ 12 دقيقة Views 1192
القوات المحتلة إدلب تحرج " أردوغان " قبل لقاء " بوتين "
القوات المحتلة إدلب تحرج " أردوغان " قبل لقاء " بوتين "
Time منذ 15 دقيقة Views 1172