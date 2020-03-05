شاهد.. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه (بيت الله خالي من الزوار)

أحمد الجديبا (صدى):

حصلت " صدى " على مقطع فيديو جديد، يوثق خلو الحرم المكي الشريف من ضيوف الرحمن، في مشهد يصعب استيعابه.

وأظهر مقطع الفيديو، الحرم المكي الشريف خالي تمامًا من وجود مصلين، إذ فرغ صحن المطاف، إلا من بعض رجال الأمن، وذلك لأول مرة منذ فترات طويلة جدًا.

ويوضح الفيديو، مشهدًا تُفطر له قلوب الراجين لقاء الله " تعالى " في بيته الحرام، الذين لم يتوقعوًا يومًا خلوه من الطائفين.

يأتي ذلك خوفًا من انتشار فيروس كورونا الجديد بشكل مرعب حول العالم، وبالتالي تفشيه بين زوار بيت الله الحرام والمعتمرين، إذ يزور البيت الحرام المسلمين من جميع أنحاء العالم، فيما تفشى الفيروس في بلدان كثيرة حول العالم.

و أغلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، صحن المطاف بالكامل وإخلت جميع الزوار؛ للتعقيم والتطهير، ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

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