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شاهد.. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه (بيت الله خالي من الزوار)

الاخبار المحلية
Time منذ 33 دقيقة
Views 1740
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شاهد.. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه (بيت الله خالي من الزوار)

أحمد الجديبا (صدى):
حصلت " صدى " على مقطع فيديو جديد، يوثق خلو الحرم المكي الشريف من ضيوف الرحمن، في مشهد يصعب استيعابه.

وأظهر مقطع الفيديو، الحرم المكي الشريف خالي تمامًا من وجود مصلين، إذ فرغ صحن المطاف، إلا من بعض رجال الأمن، وذلك لأول مرة منذ فترات طويلة جدًا.

ويوضح الفيديو، مشهدًا تُفطر له قلوب الراجين لقاء الله " تعالى " في بيته الحرام، الذين لم يتوقعوًا يومًا خلوه من الطائفين.

يأتي ذلك خوفًا من انتشار فيروس كورونا الجديد بشكل مرعب حول العالم، وبالتالي تفشيه بين زوار بيت الله الحرام والمعتمرين، إذ يزور البيت الحرام المسلمين من جميع أنحاء العالم، فيما تفشى الفيروس في بلدان كثيرة حول العالم.

و أغلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، صحن المطاف بالكامل وإخلت جميع الزوار؛ للتعقيم والتطهير، ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

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أحدث التعليقات

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قال المولى -سبحانه وتعالى- في التنزيل الكريم [وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ]، المرض أحد الابتلاءات القوية التي يتعرض لها الإنسان في حياته، والدليل على ذلك أن أحد المصائب التي تعرض لها النبي أيوب –عليه السلام- هي المرض وتأثر صحته بشدة كما أن خاتم المرسلين –صلوات الله عليه- قد مرض هو الآخر لذلك يجب على العبد في هذه الأوقات الدعاء لرفع البلاء والمرض حتى يعافيه الله ويشفيه وأن يصبر على ذلك تأثراً بالحديث الشريف “أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف فادع الله تعالى لي، فقال: « إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك » ، فقالت: أصبر..”.
البرفسور حنس
واضح انك تبا الشبك.. ادخل معاه 😅😅😅
البرفسور حنس
نصيحه لوجه الله... حنس جرب الكدلك.... زباله ما تساوي قيمة تتسن عراوي..وبخمس سنين راح تدفع قيمتها مره ثانيه صيانه
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
عسى خير
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الأ لعنة الله عليه

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