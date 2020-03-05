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محظورات على شركات التمويل تجاه العملاء

الاخبار المحلية
Time منذ 54 دقيقة
Views 1431
محظورات على شركات التمويل تجاه العملاء

الرياض (صدى):
كشف هيئة حقوق الإنسان، عن بعض حقوق عملاء شركات التمويل، إذ ينبغي أن تحظر لائحة قواعد السلوك لموظفي شركات التمويل أي اتصال مع أقارب العميل المتعثر أو جيرانه أو زيارته إلى مكان عمله، بغرض طلب أو نقل المعلومات حول الملاءة المالية للعميل أو الضامن، كما يجب حظر نقل معلومات غير صحيحة حول عواقب التخلف عن التزاماتهم إزاء جهة التمويل.

وقالت الهيئة : " على شركة التمويل تطبيق لائحة واضحة لقواعد السلوك للموظفين المكلفين بالأدوار التي تشمل مبيعات وتسويق منتجات التمويل ومتابعة وتحصيل حسابات التمويل المتعثرة، وعلى شركة التمويل تزويد أولئك الموظفين بنسخة من لائحة قواعد السلوك وأخذ إقرار منهم بالاستلام " .

وأضافت أنه ينبغي أن تحظر قواعد السلوك الآتي : أي اتصال مع أقارب العميل المتعثر أو جيرانه أو زملائه أو أصدقائه أو زيارته إلى مكان عمليه بغرض طلب أو نقل المعلومات حول الملاءة المالية للعميل أو الضامن، أي اتصال مكتوب أو شفهي بالعميل أو الضامن بنقل معلومات غير صحيحة حول عواقب التخلص عن التزاماتهم إزاء جهة التمويل، أي تواصل مع العميل المتعثر باستخدام مغلفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى أنها تحتوي على معلومات لتحصيل الديون، أي تجاوز لسرية معلومات العميل، وتضارب المصالح والقيم المهنية .

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أحدث التعليقات

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قال المولى -سبحانه وتعالى- في التنزيل الكريم [وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ]، المرض أحد الابتلاءات القوية التي يتعرض لها الإنسان في حياته، والدليل على ذلك أن أحد المصائب التي تعرض لها النبي أيوب –عليه السلام- هي المرض وتأثر صحته بشدة كما أن خاتم المرسلين –صلوات الله عليه- قد مرض هو الآخر لذلك يجب على العبد في هذه الأوقات الدعاء لرفع البلاء والمرض حتى يعافيه الله ويشفيه وأن يصبر على ذلك تأثراً بالحديث الشريف “أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف فادع الله تعالى لي، فقال: « إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك » ، فقالت: أصبر..”.
البرفسور حنس
واضح انك تبا الشبك.. ادخل معاه 😅😅😅
البرفسور حنس
نصيحه لوجه الله... حنس جرب الكدلك.... زباله ما تساوي قيمة تتسن عراوي..وبخمس سنين راح تدفع قيمتها مره ثانيه صيانه
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
عسى خير
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الأ لعنة الله عليه

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