محظورات على شركات التمويل تجاه العملاء

الرياض (صدى):

كشف هيئة حقوق الإنسان، عن بعض حقوق عملاء شركات التمويل، إذ ينبغي أن تحظر لائحة قواعد السلوك لموظفي شركات التمويل أي اتصال مع أقارب العميل المتعثر أو جيرانه أو زيارته إلى مكان عمله، بغرض طلب أو نقل المعلومات حول الملاءة المالية للعميل أو الضامن، كما يجب حظر نقل معلومات غير صحيحة حول عواقب التخلف عن التزاماتهم إزاء جهة التمويل.

وقالت الهيئة : " على شركة التمويل تطبيق لائحة واضحة لقواعد السلوك للموظفين المكلفين بالأدوار التي تشمل مبيعات وتسويق منتجات التمويل ومتابعة وتحصيل حسابات التمويل المتعثرة، وعلى شركة التمويل تزويد أولئك الموظفين بنسخة من لائحة قواعد السلوك وأخذ إقرار منهم بالاستلام " .

وأضافت أنه ينبغي أن تحظر قواعد السلوك الآتي : أي اتصال مع أقارب العميل المتعثر أو جيرانه أو زملائه أو أصدقائه أو زيارته إلى مكان عمليه بغرض طلب أو نقل المعلومات حول الملاءة المالية للعميل أو الضامن، أي اتصال مكتوب أو شفهي بالعميل أو الضامن بنقل معلومات غير صحيحة حول عواقب التخلص عن التزاماتهم إزاء جهة التمويل، أي تواصل مع العميل المتعثر باستخدام مغلفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى أنها تحتوي على معلومات لتحصيل الديون، أي تجاوز لسرية معلومات العميل، وتضارب المصالح والقيم المهنية .