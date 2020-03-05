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مهند عسيري: عمر السومة وحمدالله أفضل مهاجمين في دوري المحترفين (فيديو)

اخبار رياضية
Time منذ ساعة
Views 1418
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مهند عسيري: عمر السومة وحمدالله أفضل مهاجمين في دوري المحترفين (فيديو)

ماجد محمد (صدى):
علّق المهاجم مهند عسيري، لاعب النادي الأهلي، على كثرة الإصابات التي يتعرّض لها وجلوسه احتياطيًا لفترات طويلة.

وأكد أن الإصابات واردة وأنه من الطبيعي أن يجلس على دكة الإحتياط بسبب تلك الإصابات، فعمر السومة في الملعب دائمًا ويفيد الفريق كثيرًا، وهو أمر لا يحزنه.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه عندما يدفع به المدرب في الملعب، يبذل قصارى جهده لمساعدة الفريق، ومن ثم يتعرض للإصابات لكون يلعب بعد مدة من الجلوس.

وأضاف: “ ليس لدي أي مشكلة في الجلوس احتياطيًا، فمن يفيد الفريق أكثر هو من يشارك، والسومة هو هداف الدوري وله حق المشاركة " .

وتابع: " عمر السومة أفضل مهاجم في دوري المحترفين حاليًا، لأنه بعدما يرجع من إصابة يكون جاهزًا أيضًا، وبعده عبد الرزاق حمد الله، فهو لاعب هادئ في الـ18 ويتوقع أي كرة " .

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أحدث التعليقات

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قال المولى -سبحانه وتعالى- في التنزيل الكريم [وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ]، المرض أحد الابتلاءات القوية التي يتعرض لها الإنسان في حياته، والدليل على ذلك أن أحد المصائب التي تعرض لها النبي أيوب –عليه السلام- هي المرض وتأثر صحته بشدة كما أن خاتم المرسلين –صلوات الله عليه- قد مرض هو الآخر لذلك يجب على العبد في هذه الأوقات الدعاء لرفع البلاء والمرض حتى يعافيه الله ويشفيه وأن يصبر على ذلك تأثراً بالحديث الشريف “أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف فادع الله تعالى لي، فقال: « إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك » ، فقالت: أصبر..”.
البرفسور حنس
واضح انك تبا الشبك.. ادخل معاه 😅😅😅
البرفسور حنس
نصيحه لوجه الله... حنس جرب الكدلك.... زباله ما تساوي قيمة تتسن عراوي..وبخمس سنين راح تدفع قيمتها مره ثانيه صيانه
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
عسى خير
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الأ لعنة الله عليه

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