مهند عسيري: عمر السومة وحمدالله أفضل مهاجمين في دوري المحترفين (فيديو)

ماجد محمد (صدى):

علّق المهاجم مهند عسيري، لاعب النادي الأهلي، على كثرة الإصابات التي يتعرّض لها وجلوسه احتياطيًا لفترات طويلة.

وأكد أن الإصابات واردة وأنه من الطبيعي أن يجلس على دكة الإحتياط بسبب تلك الإصابات، فعمر السومة في الملعب دائمًا ويفيد الفريق كثيرًا، وهو أمر لا يحزنه.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه عندما يدفع به المدرب في الملعب، يبذل قصارى جهده لمساعدة الفريق، ومن ثم يتعرض للإصابات لكون يلعب بعد مدة من الجلوس.

وأضاف: “ ليس لدي أي مشكلة في الجلوس احتياطيًا، فمن يفيد الفريق أكثر هو من يشارك، والسومة هو هداف الدوري وله حق المشاركة " .

وتابع: " عمر السومة أفضل مهاجم في دوري المحترفين حاليًا، لأنه بعدما يرجع من إصابة يكون جاهزًا أيضًا، وبعده عبد الرزاق حمد الله، فهو لاعب هادئ في الـ18 ويتوقع أي كرة " .