لوشيسكو: أي فريق يقابل الهلال يقدم مباراة استثنائية له

نواف السالم (صدى):

أكد المدير الفني لنادي الهلال، رازفان لوشيسكو، أن الزعيم كان لديه الوقت الكافي للاستعداد بشكل جيد لمواجهة الاتفاق، مشيرًا إلى أنه تم تحليل الخصم بالشكل المطلوب.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، أن اللاعبين لديهم رغبة وحماس لخوض المباريات وتقديم المستوى المأمول وتحقيق النتائج الإيجابية، إذ أن الهدف واضح وهو الفوز في كل مباراة.

وعن الغيابات، أشار إلى أنه لا توجد غياباث كثيرة سوى عبدالله عطيف والحافظ، فيما قد يغيب محمد الشلهوب لعدم اكتمال جاهزيته.

وأضاف : " الاتفاق واحد من الفرق التي تملك التنظيم الجيد، يجب علينا أن نفكر في كيفية إيقاف خطورته وفرض شخصيتنا في المباراة " .

وتابع: " أي فريق أو أي لاعب يواجهنا يقدم أفضل مباراة له في الموسم، يلعب مباراة استثنائية غير عن بقية المباريات، لهذا يجب أن نتعامل مع كل مباراة بحذر " .