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لوشيسكو: أي فريق يقابل الهلال يقدم مباراة استثنائية له

اخبار رياضية
Time منذ 11 دقيقة
Views 1245
لوشيسكو: أي فريق يقابل الهلال يقدم مباراة استثنائية له

نواف السالم (صدى):
أكد المدير الفني لنادي الهلال، رازفان لوشيسكو، أن الزعيم كان لديه الوقت الكافي للاستعداد بشكل جيد لمواجهة الاتفاق، مشيرًا إلى أنه تم تحليل الخصم بالشكل المطلوب.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، أن اللاعبين لديهم رغبة وحماس لخوض المباريات وتقديم المستوى المأمول وتحقيق النتائج الإيجابية، إذ أن الهدف واضح وهو الفوز في كل مباراة.

وعن الغيابات، أشار إلى أنه لا توجد غياباث كثيرة سوى عبدالله عطيف والحافظ، فيما قد يغيب محمد الشلهوب لعدم اكتمال جاهزيته.

وأضاف : " الاتفاق واحد من الفرق التي تملك التنظيم الجيد، يجب علينا أن نفكر في كيفية إيقاف خطورته وفرض شخصيتنا في المباراة " .

وتابع: " أي فريق أو أي لاعب يواجهنا يقدم أفضل مباراة له في الموسم، يلعب مباراة استثنائية غير عن بقية المباريات، لهذا يجب أن نتعامل مع كل مباراة بحذر " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
زين ، نقول ان شاء الله بداية خير ,,, ,, باالمثل قالوا // ارجاع باالحق ولا ارجاع باالباطل ...
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,, ... هذي تشتغل قتاحه على بحري ... .. اعقبي اخزاها الله وخيب آمالها ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع الأوضاع الي صايرة حاليآ والله ماظنيت🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع السلامة الطريق الي يودي ومايرجع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محرومه ماتبين واحد يرعى لك الغنم😊😂😂😂😂

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