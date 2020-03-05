الصحة تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف أطباء الأسنان

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف أطباء الأسنان.

وأوضحت الوزارة أنه يرجى من المرشحين والمرشحات المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئة: «طبيب مقيم - أسنان»، والمعلن عنها خلال شهر فبراير 2020م، ولمدة أسبوعين لمراجعة أي من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 10/03/2020م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/03/2020م.

وأشارت الصحة إلى أن المتقدمين والمتقدمات تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح للمطابقة وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والخبرات.

ويمكن معرفة الأسماء من خلال الرابط التالي: هنـــــــــــا