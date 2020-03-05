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الصحة تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف أطباء الأسنان

الوظائف
Time منذ 38 دقيقة
Views 1402
الصحة تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف أطباء الأسنان

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف أطباء الأسنان.

وأوضحت الوزارة أنه يرجى من المرشحين والمرشحات المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئة: «طبيب مقيم - أسنان»، والمعلن عنها خلال شهر فبراير 2020م، ولمدة أسبوعين لمراجعة أي من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 10/03/2020م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/03/2020م.

وأشارت الصحة إلى أن المتقدمين والمتقدمات تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح للمطابقة وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والخبرات.

ويمكن معرفة الأسماء من خلال الرابط التالي: هنـــــــــــا

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد
زين ، نقول ان شاء الله بداية خير ,,, ,, باالمثل قالوا // ارجاع باالحق ولا ارجاع باالباطل ...
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,, ... هذي تشتغل قتاحه على بحري ... .. اعقبي اخزاها الله وخيب آمالها ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع الأوضاع الي صايرة حاليآ والله ماظنيت🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع السلامة الطريق الي يودي ومايرجع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محرومه ماتبين واحد يرعى لك الغنم😊😂😂😂😂

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